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Житель Устьян набедокурил в Вельске

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 34-летнего жителя Устьянского района в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). 

Следствием установлено, что в ночь на 27 ноября 2022 года  в доме по улице 50 лет Октября в городе Вельске обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений, возникших в ходе конфликта, нанес удары руками и локтями  по голове 37-летнему местному жителю. Через непродолжительное время пострадавший скончался в подъезде дома  от тупой закрытой травмы головы, полученной в результате избиения. 

 В ходе допроса обвиняемый частично признал свою вину и пояснил следователю, что в ходе совместного употребления спиртных напитков между ним и потерпевшим произошел конфликт, так как тот  стал оказывать знаки внимания его невесте. Он разозлился и ударил потерпевшего рукой по лицу. На следующий день узнал, что потерпевший скончался.

 Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным  прокурором обвинительным  заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

09 февраль 08:48 | : Происшествия

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