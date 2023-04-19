Няндомский убийца пытался скрываться под чужой фамилией

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за кражу 40-летнего жителя Няндомы в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Следствием установлено, что в период с 21 по 24 января 2023 года в квартире дома по улице Школьная в городе Няндома в ходе совместного употребления спиртных напитков и возникшей ссоры обвиняемый нанес множественные удары руками и ногами по голове и телу 45-летнему знакомому, после чего ударил пострадавшего по голове металлическим стулом и стеклянной бутылкой. От полученной травмы головы пострадавший скончался через непродолжительное время на месте преступления.

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину частично и пояснил следователю, что вместе с потерпевшим употреблял спиртные напитки. Из-за того, что тот его оскорбил, он избил его руками, ногами, бутылкой и стулом. Затем воспользовался мобильным телефоном потерпевшего, под выдуманной фамилией трудоустроился к индивидуальному предпринимателю разнорабочим и проживал в снятой для рабочих квартире до момента его задержания.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.