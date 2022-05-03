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Топор против сковородки. В Устьянском районе произошло убийство

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению ранее неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности за преступления против личности 63-летнего жителя Устьянского района в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Следствием установлено, что в ночь на 5 марта 2022 года в ночное время в частном доме, расположенном в деревне Шеломенская Устьянского района, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, нанес не менее трех ударов обухом топора по голове 48-летнему знакомому. От полученной травмы головы пострадавший скончался на месте преступления.

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину и пояснил следователю, что вместе с потерпевшим у него в гостях употребляли спиртные напитки. Во время разговоров о колонии, в которой вместе отбывали наказание, между ними произошла ссора. Потерпевший нанес ему  удар сковородой, поэтому он сходил за топором и ударил того обухом топора по голове. В ночное время позвонил знакомому в соседнюю деревню и попросил помочь спрятать тело на повети. 6 марта решил перенести тело в лес, поэтому решил обратиться к соседу за помощью. После совместного употребления спиртных напитков рассказал тому об убийстве, они пришли к нему домой, и он показал, где спрятано тело. Сосед по телефону сообщил о преступлении участковому уполномоченному полиции. Прибывавшая в его дом следственно-оперативная группа обнаружила тело убитого. В содеянном раскаивается.  

 Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

 

28 июль 08:58 | : Происшествия

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