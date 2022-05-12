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Два архангелогородца не поделили девушку. Дело чуть не дошло до убийства

 Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за разбой 35-летнего жителя областного центра в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). 

Следствием установлено, что в ночь на 18 июля 2022 года в квартире дома по улице Маслова в городе Архангельске обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личной неприязни к 31-летнему знакомому, нанес тому не менее семи ударов клинком ножа в область грудной клетки и плеча. Потерпевший притворился, что потерял сознание, поэтому обвиняемый перестал наносить ему удары. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи пострадавший остался жив.

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину частично и пояснил следователю, что вместе с потерпевшим познакомился с девушкой и пригласил ее в гости. В ходе совместного употребления спиртных напитков между ним и потерпевшим произошла ссора из-за внимания девушки. В процессе выяснения отношений потерпевший ударил его кулаком, а он его ножом. Умысла на убийство у него не было, наступления ему смерти не желал.

02 сентябрь 08:56 | : Происшествия

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