Житель Архангельска убил знакомую из ложного чувства товарищества

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за преступления против собственности 36-летнего жителя города Архангельска в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Следствием установлено, что в ночь на 4 ноября 2022 года у входа в пристройку дома на улице Колхозная в городе Архангельске обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений, нанес своей 37-летней знакомой не менее 17 ножевых ранений, от которых пострадавшая скончалась на месте преступления.

В ходе допроса обвиняемый частично признал свою вину и пояснил следователю, что после совместного употребления спиртных напитков разозлился на потерпевшую из-за того, что во время отсутствия в городе сожителя она общалась с другими мужчинами и выпивала. В порыве гнева он ударил ее ножом, покинул место преступления и избавился от орудия убийства.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.