Житель Архангельска забил насмерть даму сердца "по неосторожности"

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению ранее привлекавшего к уголовной ответственности за преступления против личности и собственности 36-летнего жителя областного центра в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).
Следствием установлено, что в период с 21 апреля по 5 мая 2022 года по месту жительства в квартире дома по улице Садовая в городе Архангельске обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений, нанес множественные удары руками и ногами по голове и телу 33-летней сожительнице. От полученной черепно-мозговой травмы женщина скончалась 12 мая 2022 года в медицинском учреждении.
В ходе допроса обвиняемый свою вину не признал и пояснил следователю, что на протяжении трех месяцев сожительствовал с потерпевшей, которая имела вредные привычки. В состоянии опьянения она падала, приходила домой с синяками. Чтобы ее вразумить ударял по телу, но считает, что от его действий она не могла умереть.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.