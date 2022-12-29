Архангельского депутата Медуницына убили за 5000 долларов США

Заместителем прокурора Архангельской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя г.Новодвинска, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве, по результатам исполнения которого раскрыта серия заказных убийств, совершенных в 2003 – 2006 гг. на территории области.
44-ленему мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, ж, з, к» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30, п. «а», «ж». «з», «к» ч. 2 ст. 105, ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. «а», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство шести лиц, покушение на убийство еще одного лица, организация убийства двух лиц, в том числе совершенных организованной группой, по найму, с целью скрыть другие преступления).
Установлено, что в начале 2005 года неустановленные лица из-за разногласий в ведении предпринимательской деятельности и передела сфер влияния в лесозаготовительном бизнесе обратились к обвиняемому с предложением за денежное вознаграждение убить депутата Архангельского областного собрания депутатов Юрия Медуницина.
Изначально выбранное в качестве исполнителя убийства лицо стало распространять информацию о поступившем заказе, поэтому с целью скрыть готовящееся преступление было принято решение его устранить. Пьяного мужчину обвиняемый вывез из бара в один из гаражных боксов в городе Новодвинске, где, связав скотчем, убил, а тело утопил в реке Северная Двина.
Затем он за 5 тысяч долларов США и часть прибыли от предполагаемого бизнеса согласился выступить исполнителем данного заказного убийства, при этом для реализации убийства привлек двух своих знакомых, которые уже неоднократно помогали ему совершать такие преступления по найму.
Действуя в составе организованной группы, обвиняемый 4 июля 2005 года рано утром подкараулил Юрия Медуницина у дома по улице Попова в г. Архангельске, когда тот пошел гулять с собакой, и произвел в него 6 выстрелов, а соучастники преступления помогли ему скрыться с места преступления и уничтожить орудие убийства.
В 2006 году обвиняемый из личной неприязни к одному из своих соучастников, который имел прямые контакты с непосредственными заказчиками убийства Юрия Медуницина, возникшей в связи с длительной невыплатой ему ранее обещанной части прибыли от лесозаготовительного бизнеса, а также предполагая, что его могут устранить, как исполнителя ряда заказных убийств, организовал убийство своего пособника и его друга, находившегося вместе с тем в день убийства.
Для совершения этого преступления обвиняемый привлек за денежное вознаграждение своих знакомых, один из которых ранее уже принимал участие в убийстве жителя Новодвинска. Реализуя свой умысел, исполнители убийства проехали с потерпевшими в один из гаражных кооперативов города Новодвинска, где в автомобиле потерпевших произвели прицельные выстрелы им в головы, а затем вместе вывезли тела убитых в лесной массив, расположенный вдоль федеральной трассы М-8 «Холмогоры».
Благодаря совместной работе следователей Следственного Управления Следственного Комитета России по Архангельской области и НАО, оперативных сотрудников РУФСБ, УФСИН и уголовного розыска УМВД России по Архангельской области причастные к вышеуказанным преступлениям лица установлены.
Уголовное дело будет направлено в Новодвинский городской суд Архангельской области для рассмотрения по существу.