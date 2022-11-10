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Трое жителей Новодвинска оказались причастны к громким заказным убийствам

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу предъявлено обвинение 44-летнему жителю города Новодвинска и двум его соучастникам в возрасте 40 и 48 лет. Они, в зависимости от роли и степени участия каждого, обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, ж, з, к» ч. 2   ст. 105 УК РФ (убийство шести лиц, покушение на убийство еще одного лица,  организация убийства двух лиц, в том числе совершенных организованной группой, по найму, группой лиц по предварительному сговору, с целью скрыть другие преступления). 

 Следствием установлено, что в начале 2005 года неустановленные лица из-за передела сфер влияния в лесозаготовительном бизнесе и разногласий в вопросах ведения предпринимательской деятельности обратились к одному из обвиняемых с предложением за денежное вознаграждение убить депутата Архангельского областного собрания депутатов Юрия Медуницина. Выбранный первоначально исполнитель убийства стал распространять информацию о поступившем к нему заказе, поэтому для его устранения, с целью скрыть готовящееся преступление,  нетрезвого мужчину вывезли из бара в один из гаражных боксов в городе Новодвинске, где, связав скотчем, убили, утопив его тело в реке  Северная Двина. Затем один из обвиняемых за                       5 тысяч долларов США и часть прибыли от предполагаемого бизнеса, согласился выступить исполнителем заказного убийства, при этом для реализации убийства привлек двух своих знакомых, которые ранее неоднократно помогали ему совершать убийства по найму. 

4 июля 2005 года обвиняемый, действуя в составе организованной группы, подкараулил Юрия Медуницина у дома по  улице Попова в областном центре, когда тот пошел гулять с собакой, и произвел в него 6 выстрелов, а соучастники преступления помогли ему скрыться с места преступления и уничтожить орудие убийства. 

Несколькими месяцами ранее обвиняемые в том же составе за 5 тысяч долларов США согласились устранить одного из представителей криминальных структур. Выждав момент, когда тот сел в свой автомобиль у дома по улице Красных Маршалов в городе Архангельске, 44-летний обвиняемый, вооруженный двумя пистолетами, произвел в него 14 выстрелов, а затем при помощи соучастников скрылся с места преступления. Тяжелораненый потерпевший остался жив, так как покинул салон автомобиля, и ему своевременно оказали медицинскую помощь.   

В этом же году обвиняемые похитили одного из жителей города Новодвинска, у которого, по их мнению, хранились крупные денежные суммы, вырученные от незаконного оборота наркотиков, и перевезли его в специально подготовленный для похищения гараж. В ходе пыток пострадавший несколько раз сообщал недостоверную информацию о месте нахождения денег, поэтому похитители совершили квартирный грабеж и разбойное нападение на квартиру одного из родственников похищенного, однако ничего ценного не нашли. В ходе продолженных пыток мужчина и вовсе отказался что-либо говорить. Чтобы потерпевший не смог обратиться в правоохранительные органы, его задушили в гаражном боксе, а тело вывезли к реке Мечка и утопили в проруби.

Также следствие установило, что одно из первых убийств один из обвиняемых совершил из мести в конце 2003 года в поселке Коноша, когда одного из местных предпринимателей заподозрили в причастности к покушению на убийство друга обвиняемого. Соучастники убийства помогли собрать необходимую информацию, подготовили огнестрельное оружие для убийства, после чего дождались приезда потерпевшего в автосервис, где непосредственный исполнитель убийства, загримировав свою внешность, произвел прицельные выстрелы в голову предпринимателя. Те же соучастники помогли стрелку скрыться с места преступления, уничтожив следы и оружие преступления. 

В 2006 году один из обвиняемых, из личной неприязни к одному из своих соучастников, который имел прямые контакты с непосредственными заказчиками убийства Юрия Медуницина, возникшей в связи с длительной невыплатой ему ранее обещанной части прибыли от лесозаготовительного бизнеса, а также предполагая, что его могут ликвидировать, как исполнителя ряда заказных убийств, организовал убийство своего пособника и его друга, находившегося вместе с тем в день убийства. Для совершения этого преступления обвиняемый привлек за денежное вознаграждение своих знакомых, один из которых ранее уже принимал участие в убийстве жителя Новодвинска. Реализуя свой умысел, исполнители убийства проехали с потерпевшими в один из гаражных кооперативов города Новодвинска, якобы для решения «срочно возникших вопросов», где в автомобиле потерпевших обвиняемые произвели прицельные выстрелы им в головы, а затем вместе с организатором убийства вывезли тела убитых в лесной массив, расположенный вдоль федеральной трассы М-8 «Холмогоры»  и оставили их в снегу.

 

Указанные преступления, совершенные в условиях неочевидности в прошлые годы, удалось раскрыть благодаря последовательной и планомерной работе  сотрудников отдела криминалистики и следователей третьего отдела регионального Следственного управления СКР, которые установили психологический контакт с заподозренными лицами, потерпевшими и свидетелями.

Ход расследования с момента возобновления предварительного следствия контролировался заместителем Председателя СК России Александром Владимировичем Клаусом, который по результатам неоднократного заслушивания уголовных дел дал указания о производстве по ним конкретных следственных действий, назначении дополнительных экспертных исследований и выполнении определенных следственно-оперативных мероприятий, направленных на  закрепление имеющейся доказательной базы и получение новых улик с целью привлечения к ответственности участников организованной группы по всем эпизодам их преступной деятельности. 

Практическую помощь в расследовании оказали следователи-криминалисты  отдела криминалистического сопровождения следствия по Северо-Западному федеральному округу (с дислокацией в городе Санкт-Петербург) управления криминалистического сопровождения следствия в федеральных округах Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России, которые, используя современную высокотехнологичную криминалистическую технику, непосредственно участвовали в проведении повторных осмотров мест происшествий и предметов, содействовали оперативному назначению и проведению по делу судебных экспертиз, а также производству процессуальных действий на территории других регионов. 

Благодаря грамотно выстроенной совместной работе следователей, а также оперативных сотрудников РУФСБ, УФСИН России и уголовного розыска УМВД России по Архангельской области, в результате выполнения комплекса дополнительных следственных и оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность к убийствам вышеуказанных обвиняемых, которые в ходе допросов признали свою вину. 

 Расследование уголовного дела находится на личном контроле у руководителя регионального Следственного управления Алексея Валерьевича Попова. Следствие ведет третий отдел по расследованию особо важных дел                             (о преступлениях прошлых лет).

13 январь 10:47 | : Происшествия

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