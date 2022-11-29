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Убийство в Коноше 2003 года совершено с применением грима

Заместителем прокурора Архангельской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя поселка Коноша, обвиняемого в подстрекательстве и пособничестве в убийстве 19-летней давности (ч. 4, 5 ст. 33, ч. 1 ст. 105 УК РФ), незаконном приобретении, передаче, хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов к нему (ч. 1 ст. 222 УК РФ).  

Установлено, что в ноябре 2003 года житель п. Коноша из мести к потерпевшему, которого он подозревал в причастности к смерти своего друга, попросил знакомого совершить его убийство, на что тот согласился. 

Для реализации задуманного обвиняемый разработал план совершения преступления, собрал и предоставил исполнителю необходимую информацию о потерпевшем, а также передал имевшееся у него огнестрельное оружие.

Дождавшись приезда жертвы в автосервис, непосредственный исполнитель, загримировав свою внешность при помощи ношеной загрязнённой одежды и элементов грима – накладных усов, прошел в помещение комнаты отдыха, где с близкого расстояния произвел из пистолета не менее трех прицельных выстрелов в голову потерпевшего. 

Использованные орудие и предметы одежды обвиняемые уничтожили, скрыв следы преступления.  

Уголовное дело будет направлено в Коношский районный суд  Архангельской области для рассмотрения по существу.

В отношении исполнителя указанного преступления, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве, уголовное дело выделено в отдельное производство. 

20 январь 12:30 | : Происшествия

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