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Организатор стрельбы у ресторана "Баку" в Архангельске рискует получить 20 лет

Заместителем прокурора Архангельской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летнего жителя города Архангельска, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство и покушение на убийство трех лиц).

Установлено, что ночью 20.11.2021 обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения возле ресторана на Московском проспекте города Архангельска, с целью убийства троих людей из-за произошедшего конфликта вооружился травматическим пистолетом марки «Оса» и произвел поочередно по одному выстрелу с близкого расстояния в голову потерпевших, в результате чего один из пострадавших скончался, а смерть двух других не наступила по причине оказания своевременной медицинской помощи.

Обвиняемый выражать отношение к предъявленному обвинению отказался.

За инкриминируемые обвиняемому преступления Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание до двадцати лет лишения свободы.

Уголовное дело расследовалось в Следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу и направлено в Ломоносовский районный суд г. Архангельска для рассмотрения по существу.

 

25 июль 11:03 | : Происшествия

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