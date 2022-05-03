Организатор стрельбы у ресторана "Баку" в Архангельске рискует получить 20 лет

Заместителем прокурора Архангельской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летнего жителя города Архангельска, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство и покушение на убийство трех лиц).
Установлено, что ночью 20.11.2021 обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения возле ресторана на Московском проспекте города Архангельска, с целью убийства троих людей из-за произошедшего конфликта вооружился травматическим пистолетом марки «Оса» и произвел поочередно по одному выстрелу с близкого расстояния в голову потерпевших, в результате чего один из пострадавших скончался, а смерть двух других не наступила по причине оказания своевременной медицинской помощи.
Обвиняемый выражать отношение к предъявленному обвинению отказался.
За инкриминируемые обвиняемому преступления Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание до двадцати лет лишения свободы.
Уголовное дело расследовалось в Следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу и направлено в Ломоносовский районный суд г. Архангельска для рассмотрения по существу.