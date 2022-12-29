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Дело об убийстве депутата Медуницына обрастает подробностями и фигурантами

Заместителем прокурора Архангельской области утверждены обвинительные заключения по уголовным делам в отношении двоих лиц, обвиняемых в заказных убийствах 16- летней давности. 

Один из мужчин обвиняется в убийстве трех лиц, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с целью скрыть другие преступления, по найму (п. «а», «ж», «з», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ), краже (ч. 1 ст. 158 УК РФ), грабеже (ч. 1 ст. 161 УК РФ). Второй – убийстве двух лиц, совершенном группой лиц по предварительному сговору, по найму (п. «а», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Обвиняемые в 2006 году по заказу лица, совершившего убийство депутата Архангельского областного собрания депутатов Юрия Медуницина, совершили в г. Новодвинске убийство его соучастника.

Кроме того, один из обвиняемых в январе 2005 года с соучастниками похитили жителя города Новодвинска, у которого, по их мнению, хранилась крупная сумма денег, полученных от незаконного оборота наркотиков, и перевезли его в специально подготовленный гараж. В ходе пыток потерпевший несколько раз сообщал недостоверную информацию о месте нахождения денег, в результате чего похитители совершили грабеж и разбойное нападение на квартиру одного из родственников пострадавшего, однако разыскиваемые денежные средства не нашли. В ходе продолжающихся пыток мужчина вовсе отказался что-либо говорить. Чтобы потерпевший не смог обратиться в правоохранительные органы, его задушили в гаражном боксе, а тело вывезли к реке Мечка и утопили в проруби.

Уголовные дела будут направлены в Новодвинский городской суд  Архангельской области для рассмотрения по существу.

25 январь 14:49 | : Происшествия

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