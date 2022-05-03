Окрошка, которую вы еще не пробовали

Лето в самом разгаре… на огненное харчо, наваристый борщ и гороховый супец с ветчинной обрезью совсем не тянет. Но какой же обед без первого?! Остаётся…
Прохладная окрошка — идеальное блюдо для летней жары. Его очень просто готовить, при этом получается сразу и еда, и питьё. К тому же необязательно постоянно есть один и тот же суп с привычной колбасой.
Окрошка может быть с рыбой и морепродуктами, грибами и даже сыром, а заправлять её можно не только квасом. Мы делимся необычными рецептами традиционного холодного супа.
Окрошка с копчёной курицей
Курица дарит супу приятное копчёное послевкусие, а зелень наполняет его свежим ароматом.
Что понадобится:
Сварите картофель и яйца, а с курицы уберите кожу. Затем нарежьте все эти ингредиенты кубиками. Так же поступите с огурцами и редисом. После этого добавьте минеральную воду, мелко нарезанную зелень, сметану и лимонную кислоту. Хорошенько перемешайте и наслаждайтесь.
Это уже не салат, а полноценный прохладный обед в одном блюде — сытный, вкусный и освежающий.
Что понадобится:
Сварите картофель и яйца, а затем нарежьте их кубиками. Свинину порежьте на небольшие кусочки и обжаривайте на сковородке 7 минут. После этого смешайте все ингредиенты, добавьте сметану, майонез и горчицу. Перемешайте, залейте квас и снова перемешайте. Готово!
Вариант с рыбой точно стоит попробовать каждому — он ничуть не уступает классической окрошке, а где-то даже превосходит её, ведь сёмга дарит привычному супу новые вкусовые качества.
Что понадобится:
Отварите картофель, яйца и рыбу, а потом нарежьте все кубиками. Затем измельчите зелень и смешайте все ингредиенты. Наконец, залейте блюдо айраном и добавьте специи. Можно убрать в холодильник на час и украсить сметаной.
Вегетарианский взгляд на окрошку с лёгким фруктовым вкусом. Если хотите покислее, то берите зелёные яблоки.
Что понадобится:
На этот раз нужно резать все овощи и фрукты не привычными кубиками, а соломкой. Затем мелко нарежьте зелень, тщательно перемешайте все ингредиенты и добавьте кефир.
Тоже вариант без мяса, но с грибами окрошка получается очень сытной и ароматной.
Что понадобится:
Промойте солёные грибы под проточной водой, а картофель с морковью сварите и нарежьте кубиками. Яйца тоже нужно отварить, затем отделить белки и нарезать их кубиками, а желтки размять и смешать с горчицей. Наконец, остаётся лишь мелко нарезать зелень, всё смешать и залить квасом.
Очень лёгкий и приятный рецепт для тех, кто и дня не может прожить без сыра.
Что понадобится:
Отварите картошку, а затем нарежьте её вместе с огурцами, редисом и сыром кубиками. После этого измельчите зелень, добавьте в овощи специи, лимонный сок и кефир. Останется лишь перемешать всё и съесть.
ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!