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Окрошка, которую вы еще не пробовали

Лето в самом разгаре… на огненное харчо, наваристый борщ и гороховый супец с ветчинной обрезью совсем не тянет. Но какой же обед без первого?! Остаётся…

Прохладная окрошка — идеальное блюдо для летней жары. Его очень просто готовить, при этом получается сразу и еда, и питьё. К тому же необязательно постоянно есть один и тот же суп с привычной колбасой.

Окрошка может быть с рыбой и морепродуктами, грибами и даже сыром, а заправлять её можно не только квасом. Мы делимся необычными рецептами традиционного холодного супа.

Окрошка с копчёной курицей

Курица дарит супу приятное копчёное послевкусие, а зелень наполняет его свежим ароматом.

Что понадобится:

  • Картофель — 6 шт.
  • Яйца — 6 шт.
  • Свежие огурцы — 5 шт.
  • Редис — 10 шт.
  • Копчёные куриные окорочка — 2 шт.
  • Зелёный лук, укроп и петрушка — по вкусу
  • Газированная минеральная вода и сметана — по вкусу
  • Лимонная кислота и соль — по вкусу

Как готовить

Сварите картофель и яйца, а с курицы уберите кожу. Затем нарежьте все эти ингредиенты кубиками. Так же поступите с огурцами и редисом. После этого добавьте минеральную воду, мелко нарезанную зелень, сметану и лимонную кислоту. Хорошенько перемешайте и наслаждайтесь.

Окрошка со свининой и фасолью

Это уже не салат, а полноценный прохладный обед в одном блюде — сытный, вкусный и освежающий.

Что понадобится:

  • Свинина — 250 г
  • Картофель — 5 шт.
  • Яйца — 5 шт.
  • Консервированная фасоль — 250 г
  • Консервированный зелёный горошек — 250 г
  • Свежие огурцы — 2 шт.
  • Сметана — 2 ст. л.
  • Майонез — 3 ст. л.
  • Горчица — 2 ст. л.
  • Зелёный лук и укроп — по вкусу
  • Квас — по вкусу

Как готовить

Сварите картофель и яйца, а затем нарежьте их кубиками. Свинину порежьте на небольшие кусочки и обжаривайте на сковородке 7 минут. После этого смешайте все ингредиенты, добавьте сметану, майонез и горчицу.  Перемешайте, залейте квас и снова перемешайте. Готово!

Окрошка с сёмгой и айраном

Вариант с рыбой точно стоит попробовать каждому — он ничуть не уступает классической окрошке, а где-то даже превосходит её, ведь сёмга дарит привычному супу новые вкусовые качества.

Что понадобится:

  • Сёмга — 300 г
  • Картофель — 5 шт.
  • Яйца — 3 шт.
  • Свежие огурцы — 3 шт.
  • Айран — 1 л
  • Зелёный лук и укроп — по вкусу
  • Сметана, соль и перец — по вкусу

Как готовить

Отварите картофель, яйца и рыбу, а потом нарежьте все кубиками. Затем измельчите зелень и смешайте все ингредиенты. Наконец, залейте блюдо айраном и добавьте специи. Можно убрать в холодильник на час и украсить сметаной.

Окрошка с яблоком

Вегетарианский взгляд на окрошку с лёгким фруктовым вкусом. Если хотите покислее, то берите зелёные яблоки.

Что понадобится:

  • Яблоки — 2 шт.
  • Свежие огурцы — 3 шт.
  • Редис — 8 шт.
  • Горчица — ½ ч. л.
  • Сметана — 1 ст. л.
  • Кефир — 1,5 л
  • Зелёный лук — 4 веточки
  • Укроп — 4 веточки
  • Соль и перец — по вкусу

Как готовить

На этот раз нужно резать все овощи и фрукты не привычными кубиками, а соломкой. Затем мелко нарежьте зелень, тщательно перемешайте все ингредиенты и добавьте кефир.

Грибная окрошка с солёными грибами

Тоже вариант без мяса, но с грибами окрошка получается очень сытной и ароматной.

Что понадобится:

  • Картофель — 2 шт.
  • Свежие огурцы — 3 шт.
  • Солёные грибы — 500 г
  • Морковь — 1 шт.
  • Яйца — 2 шт.
  • Квас — 1 л
  • Горчица — 2 ст. л.
  • Зелёный лук, перец, соль и сметана — по вкусу

Как готовить

Промойте солёные грибы под проточной водой, а картофель с морковью сварите и нарежьте кубиками. Яйца тоже нужно отварить, затем отделить белки и нарезать их кубиками, а желтки размять и смешать с горчицей. Наконец, остаётся лишь мелко нарезать зелень, всё смешать и залить квасом.

Окрошка с сыром

Очень лёгкий и приятный рецепт для тех, кто и дня не может прожить без сыра.

Что понадобится:

  • Картофель — 3 шт.
  • Свежие огурцы — 2 шт.
  • Редис — 5 шт.
  • Адыгейский сыр — 200 г
  • Кефир — 1 л
  • Лимон — ¼ часть
  • Петрушка и укроп — по вкусу
  • Соль и перец — по вкусу

Как готовить

Отварите картошку, а затем нарежьте её вместе с огурцами, редисом и сыром кубиками. После этого измельчите зелень, добавьте в овощи специи, лимонный сок и кефир. Останется лишь перемешать всё и съесть.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА! 

28 июль 15:00 | : Горячая тема / Будни

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