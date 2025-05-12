Мария Харченко составит конкуренцию Александру Цыбульскому на выборах

Высший политсовет ЛДПР рекомендовал Марию Харченко в качестве партийного кандидата на выборы губернатора Архангельской области. В ближайшие дни в Архангельске пройдет специальная партконференция, посвященная этой теме.

Напомним, буквально вчера «Единая Россия» объявила своим кандидатом действующего главу региона Александра Цыбульского.

Наблюдатели вспоминают, что похожий расклад был на губернаторских выборах 2015 года – Ольга Осицына (ЛДПР) составила конкуренцию Игорю Орлову и заняла почетное второе место.

В настоящий момент Мария Харченко возглавляет фракцию ЛДПР в Архангельской городской Думе (и представляет ее в единственном числе). О своем непростом пути в большую политику она рассказала в интервью нашей редакции «Я прошло через дедовщину».