В Архангельске предпочитают принимать на работу "глаза в глаза"

61% HR-специалистов Архангельска пока принципиально не готовы нанять без очной встречи даже идеально прошедших онлайн-интервью. Встреча с кандидатом в офисе не обязательна для 31% рекрутеров: они готовы сделать офер по итогам собеседования по видеосвязи.



Опрос специалистов, работающих в офисах, показал, что за последний год людей, принятых по итогам онлайн-собеседования без визита в офис, уже больше, чем тех, кого вызывали на финальную очную встречу, по результатам которой и было принято решение (44 и 33% соответственно).



Без очной встречи, только по итогам онлайн-собеседований, больше шансов устроиться на работу у женщин. Среди мужчин же практически поровну тех, кого приняли на работу после интервью по видеосвязи, и тех, кому после онлайн-собеседования пришлось беседовать с рекрутером очно.



Оферы после прохождения онлайн-собеседования чаще получают бухгалтеры, операторы кол-центров, логисты. Вероятность того, что за видеоинтервью последует встреча в офисе, выше всего у руководителей, менеджеров по продажам и работе с клиентами, администраторов, а также эйчаров (рекрутерам важен личный контакт с потенциальными коллегами).



