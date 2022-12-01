Мария Харченко: Пусть 2023 год войдет в каждый дом с миром

Дорогие архангелогордцы!
От всего сердца поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!
2022-й стал настоящим испытанием. На веру, силу, нашу открытость, готовность помочь и поддержать. Год был по-настоящему непростой. Со взлетами и падениями, с разочарованиями и победами. Но именно этот, уже уходящий год Тигра, поистине показал нам, что такое единство, сила русского духа, мужество наших защитников и на сколько сильны и мудры наши женщины! Именно в этом году мы узнали, что значит помогать, поддерживать, молиться, любить, ценить мир и чистое небо над головой.
В эти праздничные дни примите самые тёплые пожелания счастья, здоровья и благополучия вам и вашим близким. Пусть 2023-й год войдёт в каждый дом, в каждую семью с миром, добром и любовью, оправдает все ваши сокровенные мечты и ожидания, воплотит в жизнь все ваши добрые замыслы, станет годом новых побед и приятных открытий, будет созидательным и стабильным!
Руководитель фракции ЛДПР в Архангельской городской Думе Мария Харченко