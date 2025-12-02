Время красоты. Депутаты АрхГорДумы за неделю

На минувшей неделе главным событием, конечно, стал переход заместителя председателя городского парламента Марии Харченко в высшую политическую лигу (Государственную Думу РФ). В ближайшее время рассчитываем побаловать читателя интервью с Марией Борисовной, что называется, по горячим следам. Следите за нашими публикациями. Кстати, по мнению наших наблюдателей (не в обиду другим депутатам) именно она является украшением городского парламентаризма… даже жалко Москве отдавать.

Ну и кроме этого…

В столице Поморья активно развивается индустрия красоты. Так, на днях в городе прошел Форум «Красивый бизнес», который собрал вместе профессионалов, готовых делиться опытом, идеями и вдохновляться на новые свершения.

В организации действа приняла активное участие заместитель председателя комиссии по вопросам экономики и инвестиционной политике Архангельской городской Думы Кристина Саблина. По ее мнению, форум стал площадкой для обсуждения прозрачности и честности в работе, поиска свежих подходов и новых открытий. Время объединения и концентрации сил, чтобы вместе расти и развиваться.

Кристина Саблина:

- Как представитель власти, я вижу реальные изменения во взаимодействии бизнеса и власти — больше открытости, поддержки и совместных решений. Было круто увидеть, как предприниматели из нашей сферы обмениваются знаниями, находят партнёров и вдохновляются на перемены.

Но не только женская красота волнует наших народных избранников. В городе все должно быть красиво, в том числе, остановки транспорта (в Архангельске смело можно говорить – автобусные).

Депутат и коммунальщик Алексей Бельков провёл мониторинг территории Соломбальского округа. На конечной остановке по улице Кедрова была выявлена проблема: скопление мусора, накопившегося за зиму, рядом с санитарным блоком для сотрудников.

Парламентарий сразу же обратился в профильный департамент Администрации города с запросом о наведении порядка. Сегодня получено подтверждение: сотрудники ТК»"Рико» провели уборку территории.

Алексей Бельков:

- Уверен, что все конечные остановочные площадки города будут приведены в надлежащее состояние!

Мы, конечно, в этом не уверены… но будем надеяться.

Общественный Совет Исакогорского и Цигломенского округов размышлял, как сделать свои территории еще комфортней для жизни.

Вот лишь несколько пунктов новой программы развития:

- Благоустройство территорий: Жители приняли участие в голосовании за объекты благоустройства в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". Это важный шаг к созданию более уютных и современных пространств для всех нас.

- Память о подвиге: Были намечены мероприятия, посвященные 81-й годовщине Великой Победы.



- Развитие ТОС: Особое внимание уделили повышению эффективности деятельности территориальных общественных самоуправлений (ТОС) и налаживанию тесного взаимодействия с Администрацией Исакогорского и Цигломенского округов.

Депутат Владимир Хотеновский:

- Обсуждения прошли конструктивно, приняты соответствующие решения. Теперь – воплощаем в жизнь!

Его коллега по парламенту Наталья Братина:

- Очень рада видеть такую активную позицию жителей наших округов. Важно, что мы не только обсуждаем проблемы, но и находим конкретные пути их решения, опираясь на мнение актива округов.