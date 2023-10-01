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Сессия и кое-что еще. Депутаты АрхГорДумы за неделю

На минувшей рабочей неделе прошла вторая сессия нового созыва городского парламента. Об основных вехах мы уже сообщали. Теперь детали с прямой речью народных избранников.

Почти 40 млн. рублей предлагается направить на муниципальную программу «Развитие социальной сферы городского округа «Город Архангельск».

Кристина Саблина («Единая Россия»):

- Мы направляем средства на улучшение материально-технической базы учреждений социальной сферы, увеличиваются средства на подвоз детей в те школы и гимназии, где сейчас идет капитальный ремонт.

Мария Харченко (ЛДПР) внесла предложение о включении в следующий городской бюджет дополнительных денежных средств на подвоз детей в образовательные учреждения, которые находятся в стадии капремонта. В свою очередь, заместитель председателя городской Думы Владимир Хотеновский («Единая Россия») предложил на профильных комиссиях продолжить тему уменьшения платежей за неиспользованные муниципальные площади.

Сергей Чанчиков («Единая Россия»):

- Данный вопрос был детально рассмотрен как на профильной комиссии по вопросам бюджета, финансов и налогов, так и на фракции партии «Единая Россия. Прошу коллег поддержать проект решения.

Увеличиваются средства на обеспечение перевозками людей внутренним водным транспортом.

Максим Хохулин («Единая Россия»):

- Нашим решением будет выделено порядка 58 млн. рублей на перевозку людей водным транспортом, что позволит обеспечить необходимую связь островных территорий с центральной частью города.

Резюме подвел спикер городского парламента Иван Воронцов:

- Депутаты активно включились в работу, на сегодняшней сессии было распределено порядка 200 млн. рублей. Данный вопрос очень детально был рассмотрен на комиссиях, и депутаты решили направить средства туда, где сейчас необходимо закрыть острые потребности. Сейчас главная работа начнется по формированию городского бюджета на 2024 год.

А вот и дела повседневные…

В понедельник город и особенно автомобилистов всполошил фонтан воды, бьющий на перекрестке улиц Гагарина и Ломоносова прямо из-под недавно уложенного асфальта. На место сразу же выехала комиссия от городской управы.

Аварию ликвидировали путем принудительного отключения водоснабжения в районе, специалисты «РВК-Архангельск» оперативно заделали прорыв. Всему виной старые коммунальные сети, которые ждут – не дождутся запуска строящегося дублера «тысячника».

Впрочем, есть вопросы и к дорожникам.

Иван Воронцов, присутствовавший на месте аварии:

= В этом году главный объект в рамках дорожного нацпроекта – ремонт улицы Гагарина. Но этот объект ещё не успели сдать, а его уже необходимо ремонтировать. Если придётся разрывать новое дорожное полотно, то мы будем настаивать, чтобы его восстановление было сделано такого же высокого качества, как и вся остальная дорога. Депутаты будут держать ход работ на этом объекте на особом контроле.

28 октябрь 12:00 | : Горячая тема / Политика

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