Депутаты Архангельска отправили 122 млн на срочные нужды города

На прошедшей 24-й сессии городской Думы депутаты приняли решение по увеличению дефицита городского бюджета на сумму 122 млн рублей за счет остатков средств, образовавшихся на едином счете городского бюджета по состоянию на 1 января 2026 года.

Так, выделяются денежные средства на подпрограмму "Защита населения и территории городского округа "Город Архангельск" от чрезвычайных ситуаций". Кроме этого, в связи с увеличением видов деятельности и работ планируется закупить технику для МКУ "Чистый город".

На ямочный ремонт и нанесение дорожной разметки планируется направить 40 млн рублей, на ряд мероприятий в рамках комплексного развития столицы Поморья будет направлено 32,8 млн рублей.

«Планируется направить порядка 15 млн рублей на строительство воздушной линии наружного освещения по ул. Пограничной, Сурповской, Аллейной и Смольный Буян», - отметил председатель комиссии по вопросам экономики и инвестиционной политике городской Думы Александр Гурьев.

Также порядка 10 млн рублей будет направлено на обеспечение деятельности городского центра гражданской защиты. Денежные средства пойдут на закупку аварийно-спасательного автомобиля и проведение ремонта в двух защитных сооружениях гражданской обороны.

Кроме этого, «14 млн рублей в рамках перераспределения бюджетных средств будет направлено на работы капитального характера в детских садах №151 "Рыбачок" и №10 "Родничок"», - отметил председатель комиссии по социальным вопросам городской Думы Сергей Сорокин.

Комментарий председателя комиссии по вопросам бюджета, финансов и налогов городской Думы Сергея Чанчикова:

- Принятое решение об увеличении бюджета на 122 миллиона рублей – это результат совместной работы городской Администрации и депутатского корпуса и ответственного подхода к управлению городскими финансами. Особое внимание в этот раз было уделено вопросам безопасности, благоустройства и развития социальной инфраструктуры. Уверен, что эти средства будут использованы максимально эффективно на благо всех архангелогородцев.