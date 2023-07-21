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Иван Воронцов и другие. Новости с сессии АрхГорДумы

В эти часы проходит первая сессия 28-го созыва Архангельской городской Думы.

Как и предполагалась, она посвящена в основном организационным и статусным вопросам: выборы председателя городского парламента и его замов, глав постоянных комиссии, депутатов на постоянной (оплачиваемой) основе.

Председателем АрхГорДумы единогласно избран Иван Воронцов («Единая Россия»), его кандидатура стала единственной, предложенной к рассмотрению.

Заместителями председателя – Рим Калимуллин и Владимир Хотеновский (оба «Единая Россия»0. И тоже практически единогласно (один бюллетень признан недействительным). Примечательно, что они будут совмещать депутатскую работу с основными видами деятельности (т.е. без зарплаты).

Единственный представитель ЛДПР в новом созыве Мария Харченко будет работать на постоянной основе.

Всего на сессии присутствуют 25 депутатов.

09 октябрь 12:08 | : Политика

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