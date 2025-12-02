Салют, Мария!

Как сообщает агентство ТАСС, высший совет ЛДПР принял решение передать мандат бывшего депутата Госдумы от партии Василины Кулиевой заместителю председателя Архангельской городской Думы Марии Харченко.

Место во фракции либерал-демократов освободилось в связи с назначением Василины в Центральную избирательную комиссию РФ.

Наблюдатели отмечают, что с уходом Жириновского кадровая политика в партии стала ощутима лояльней к представительницам прекрасной половины человечества.

Мария Харченко в политике, что называется, с молодых ногтей. Ее откровения об этом непростом пути читайте в материале «Я прошла через дедовщину».

Политологи считают, что теперь у Марии Борисовны появились дополнительные очки на осенних выборах в Государственную Думу.