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А-ну, красавицы! Депутаты АрхГорДумы за неделю

Минувшую рабочую неделю народных избранников столицы Поморья можно смело назвать женской. В славном городе на Северной Двине проходил II Женский Арктический форум. С него и начнем.

Самым интересным в программе форума были диалоги на животрепещущие проблемы:

Как организовать детский отдых в летних лагерях.
 Как внедрить уроки семейного воспитания в школы.
 Как модернизировать библиотечную систему.

Прекрасная половина городского парламента не только присутствовала, но и активно вступала в дискуссии. Впрочем, сама атмосфера форума отображала единение, но никак не конкуренцию. Наши красавицы поделились впечатлениями.

Кристина Саблина:

- Это была не просто площадка для обсуждения, а пространство для решений. Женщины-лидеры не ждут перемен, а создают их здесь и сейчас. Спасибо каждой из вас: за открытость, готовность делиться опытом, искреннюю поддержку и вдохновение. За ту самую «мягкую силу», которая меняет Арктику не громкими словами, а реальными делами.

Юлия Чудакова:

- Форум стал местом обмена опытом, встреч и новых знакомств, ведущих к партнерству. Выступления охватывали старт бизнеса, его масштабирование и баланс между карьерой и семьей.

Ксения Коркина:

- Дискуссия объединила представителей власти, бизнеса, науки и образования. Были представлены реальные кейсы, инициативы и проекты по устойчивому развитию и охране природы. Благодарю коллег за приглашение!

Елена Ануфриева:

- Особенно важно, что в рамках мероприятия удалось поделиться положительными примерами реализации детского отдыха в нашем регионе и обозначить проблемные вопросы, требующие внимания на федеральном уровне. Это поможет объединить усилия и более эффективно работать над улучшением качества жизни семей и поддержкой демографических инициатив.

Северный (Арктический) Федеральный Университет отмечает свое 15-летие.

Надо сказать, в обществе нет консолидированного мнения – пошло ли на пользу высшей школе объединение под одной маркой сразу трех учебных заведения разной полярности, например, наша редакция тогда активно выступала против. Но, что сделано, то сделано, можно подводить итоги (забыв о неприятных нюансах). 

От Архангельской городской Думы юбиляров пришел поздравлять Сергей Сорокин. По его мнению, за эти годы университет стал флагманом российского образования в Арктике, центром подготовки специалистов и местом проведения научных исследований для защиты геополитических интересов нашей страны.

Сергей Сорокин:

- САФУ — ключевой субъект реализации молодежной политики в регионе, который готовит лидеров для сферы политики и управления, воспитывает патриотов России и Поморья. С праздником, преподаватели, сотрудники, студенты, ветераны и выпускники САФУ имени М. В. Ломоносова! 

12 июня завершается голосование за объекты территорий в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды», которые будут реализованы в 2026 году. Пока один из лидеров голосования - парк им. М. В. Ломоносова.

Ксения Корюкина мотивировала горожан не полениться и принять участие. Тем более, что это несложно.

Ксения Корюкина:

- За последнее время мне пришло много вопросов от жителей города относительно реализации проекта по обновлению парка имени М.В. Ломоносова. Я внимательно изучила каждое ваше предложение и постаралась подробно ответить на все интересующие вопросы. Важно понимать, что реализация ваших предложений возможна только в случае победы парка в общем голосовании и при дальнейшей подготовке проектной документации.

Проголосовать можно на портале Госуслуги. Для тех, кму по каким-либо причинам это сделать слабО, волонтёры готовы оказать помощь лично!

 ТЦ Титан Арена ТЦ Европарк ТЦ Соломбала Молл ТЦ Петромост

 По будням: с 17:00 до 19:00.

 Выходные дни: с 13:00 до 17:00, ежедневно до 12 июня включительно.

07 июнь 11:27 | : Горячая тема / Политика

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