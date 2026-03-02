Время наставников. Депутаты АрхГорДумы за неделю

На минувшей рабочей неделе народные избранники столицы Поморья пережили очередную сессию. Но не только…

В СГМУ прошел круглый стол, посвященный, как всегда, актуальным проблемам текущего момента. На этот раз ключевой темой дискуссии стало наставничество в здравоохранении как инструмент, призванный помочь молодым специалистам адаптироваться и закрепиться в профессии.

Главная проблема - наставничество сталкивается с перегрузкой врачей, низкой мотивацией и нехваткой навыков. Опытные врачи не всегда готовы обучать, а молодые специалисты не понимают, чего хотят после ординатуры. Закрепление кадров на селе требует жилья, инфраструктуры и интернета.

Предварительное решение - предлагается создать комбинированную программу наставничества с веб-платформой, включающей алгоритмы, тестирование и индивидуальные траектории. Также важно развивать надпрофессиональные навыки у студентов.

От городского парламента выступил его председатель Иван Воронцов:

- Государство сейчас делает особый упор на развитие такого эффективного инструмента. Наставничество – это хорошо забытое старое, которое государство сегодня активно возрождает. <> Федеральные и областные власти активно строят сельские ФАПы в отдаленных территориях, где с медициной были сложности, и жители там не могли долгое время вообще попасть к терапевту, выписать лекарства и т.д., приходилось ездить в районный центр.

В Архангельске прошел Третий форум ветеранов и волонтеров СВО. В этом году к ежегодному форуму подключилось Российское общество «Знание», что придало событию еще больше солидности и основательности. В программе теоретическая часть (лекции) сочеталась с практической. Рассматривались социально-психологические особенности ветеранов СВО и членов их семей, виды кризисных состояний и принципы профессионального сопровождения.

Особое внимание уделено психологическому здоровью самих сотрудников, работающих с ветеранам. В перспективе форум станет не просто образовательной площадкой, а местом синхронизации всех структур, работающих с семьями защитников Отечества.

Депутат АрхГорДумы Ольга Шананина (она же координатор Ломоносовского округа Комитета семей воинов Отечества):

- Последнее время я все чаще сталкиваюсь с бедой в семьях, которые приносит СВО. Как и что говорить, оказывать ли поддержку в острый период, как реагировать на злость, на отрицание и многие другие вопросы рассмотрим в эти дни на Форуме.

В самом начале этой недели в Детском саду № 186 "Веснушка" награждали юные таланты в научной сфере.

Диапазон интересов нового поколения - от секретов производства ткани и видов козуль до актуальности мезенской росписи и кулинарных традиций народов России. Особое внимание было уделено пельменям разных народов России – участники и гости могли попробовать бурятские буузы.  

Депутат Архангельска Елена Ануфриева (она же заведующая детсадом):

- Сегодняшняя конференция в "Веснушке" стала настоящим праздником детской любознательности и единства! Я горжусь нашими маленькими исследователями, которые с такой увлеченностью изучают культуру и традиции нашей большой страны. Особенно приятно видеть, как тесно дети работают вместе с родителями, ведь именно в семье закладывается основа для будущих открытий. Благодарю всех, кто поддержал это замечательное мероприятие!

Наша редакция присоединяется к поздравлениям победителей. 

21 март 11:15

