«Дышите глубже». Депутаты АрхГорДумы за неделю

На минувшей рабочей неделе народные избранники столицы Поморья занимались очень важными проблемами. Например, экологией.

Природоохранная прокуратура Архангельска организовала «круглый стол», куда были приглашены ответственные лица – представители УК и ТСЖ, сотрудники регионального оператора по обороту ТКО, лица городской администрации и областного министерства природных ресурсов, депутаты архангельского парламента.

Темой обсуждения стала проблема утилизации резиновых технических изделий (РТИ), в частности, автомобильных шин, которые после сезонной замены заполняют дворы, что не раз удостаивалось критики от Народного фронта. Мнения разошлись, но факт остается фактом: этот вид отходов нельзя утилизировать как твердые бытовые отходы.

Возможны два варианта решения: 1. Горожане должны найти средства на вывоз шин с помощью специализированной организации. 2. Организация временных пунктов сбора шин и поиск бюджетных средств на их вывоз с помощью рекламной кампании и информирования населения.

Собственно, это задачи в зоне ответственности компании «ЭкоИнтегратор», получающей нехилые субсидии из бюджета. Но раз не справляются…

Высказались по теме экологии и архангельские парламентарии.

Аркадий Пороховник:

- Обсуждались также вопросы борьбы с крысами, неэффективности дератизации, использования мусорных площадок без согласия собственников и другие. Часть локальных проблем была решена. Важно, что диалог состоялся, что уже является положительным результатом.

Ольга Шананина:

- Я хочу выразить благодарность организаторам за то, что они уделяют внимание такой проблеме, как вывоз, утилизация и переработка автомобильных покрышек. В ходе «круглого стола» мы смогли найти общие точки соприкосновения и выработать пути решения. Однако это только начало, и я убеждена, что мы ещё не раз вернёмся к обсуждению этого вопроса.

Еще одна насущная проблема, более характерная для удаленных от центра районов областной столицы – уличное и дворовое освещение. Депутаты Гурьев и Бельков сопровождали мэра Морева в рабочей поездке по Соломбале и Кемскому поселку. Заглянули и на Воскресенскую… оказывается, там тоже не всё вери гуд.

Свет в северном городе – дело зело затратное. На замену опор и светильников только в Соломбале потребуется более трех миллионов рублей. А куда деваться…

Депутат Александр Гурьев (он же директор «Горсвета»):

- Дан старт 5 этапу комплексного ремонта дворового освещения. Выбор микрорайонов для проведения работ основан на запросе горожан.

Депутат Алексей Бельков:

- Система освещения здесь проработала гораздо больше, чем предусмотрено нормативами, и замена была просто необходима. Как народные депутаты, мы с радостью поддерживаем каждый такой проект, направленный на улучшение условий жизни горожан.