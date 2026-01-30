24-я сессия АрхГорДумы: как это было

В Архангельске закончилась очередная сессия городского парламента. Кратко по итогам.

Народные избранники дали согласие на ряд крупных сделок, касаемых деятельности МУП «Водоочистка»:



- исполнение мероприятий инвестиционной программы;

- заключение договора на компенсацию затрат при реконструкции сети хозфекальной канализации на пл. Профсоюзов;

- заключение договора подряда на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ при реконструкции сети хозфекальной канализации на пл. Профсоюзов.

Как отметил заместитель председателя комиссии по вопросам городского хозяйства и экологии городской Думы Александр Кузнецов, эти решения напрямую связаны с текущей деятельностью МУП «Водоочистка» и позволят предприятию заменить устаревшие сети, находящиеся на балансе предприятия, на площади Профсоюзов на новые.

Также депутаты заслушали отчет о деятельности контрольно-счетной палаты Города Архангельска за 2025 год.

Председателем палаты Михаилом Ульяновым в отчете о деятельности контрольно-счетной палаты изложены сведения о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, о взаимодействии контрольно-счетной палаты по вопросам внешнего муниципального финансового контроля, об организационной и информационной деятельности, финансовом и кадровом обеспечении деятельности контрольно-счетной палаты.

В 2025 году контрольно-счетной палатой проведено 46 мероприятий: 7 контрольных и 39 экспертно-аналитических.

За отчетный период КСП дано 151 предложение (рекомендации), подготовленных по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, из них учтено объектами контроля при принятии решений – 117.

Информация о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в течение отчетного периода представлялась в Архангельскую городскую Думу и Главе городского округа «Город Архангельск». Кроме этого, в рамках соглашений о взаимодействии материалы проверок КСП направлялись в прокуратуру города Архангельска, правоохранительные, контрольные органы.

Депутаты отметили высокий уровень профессионализма сотрудников КСП в своей деятельности. По итогам обсуждений депутаты приняли отчет к сведению.

По словам председателя комиссии по административно-правовым вопросам, местному самоуправлению, этике и регламенту Архангельской городской Думы Максима Хохулина, целью деятельности КСП по-прежнему остается конструктивный диалог и содействие органам местного самоуправления в выполнении поставленных задач социально-экономического развития города, а также повышение эффективности формирования и использования муниципальных ресурсов. «Представленный отчет позволяет депутатам видеть объективную картину и получить независимую оценку расходования бюджетных средств», — отметил Максим Сергеевич.

Кроме того…

На сессии утвердили отчет о выполнении трехлетнего плана приватизации (2023-2025) за 2025 год.

В 2025 году были внесены изменения в текущий Прогнозный план приватизации. В него включили 33 объекта недвижимости. По итогам года приватизировали 9 объектов, 24 остались нереализованными.

Основные причины, по которым сделки не состоялись:

- плохое состояние объектов;

- отсутствие интереса со стороны покупателей из-за конструктивных особенностей, размера и расположения (например, подвалы в жилых домах);

- уклонение победителей торгов от заключения договоров (один объект);

- удаленность от центра.

Администрация Архангельска предпринимала меры для реализации максимального числа объектов:

- формировала земельные участки под нежилыми зданиями;

- размещала информацию на стендах в здании администрации, в газете "Архангельск - Город воинской славы", на сайте и в соцсетях;

- консультировала потенциальных покупателей;

- обеспечивала быстрый доступ к информации о торгах на сайте администрации.

Доходы бюджета от продажи объектов составили 14 583,5 тыс. рублей.

Как отметил городской депутат Владислав Виривский, вопросы муниципального имущества – это не просто цифры, это эффективное управление ресурсами, которые должны работать на благо Архангельска. "Мы видим, что есть сложности с реализацией некоторых объектов, и это повод для более глубокого анализа и поиска новых подходов", - прокомментировал Владислав Дмитриевич.

Кроме этого, городские депутаты согласовали передачу ГАУ АО "Управление информационно-коммуникационных технологий Архангельской области" системы видеонаблюдения общественной территории у Ломоносовского Дворца культуры по адресу: г. Архангельск, ул. Никитова, д. 1.

«Учреждение заинтересовано в расширении системы видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса "Безопасный город", в том числе путем интеграции сторонних систем видеонаблюдения. Городские власти ведут системную работу в обеспечении безопасности. В декабре прошедшего года городские депутаты передали ряд комплексов уличного видеонаблюдения данному Управлению, теперь принято решение о передаче аналогичного оборудования, которое отслеживает правопорядок на одной из общественных территорий города», - отметил городской депутат Александр Гурьев.

Также депутаты внесли изменения в решение Архангельской городской Думы от 25.09.2024 № 118 "Об установлении размера платы за предоставление сведений из реестра имущества, принадлежащего городскому округу "Город Архангельск", на территории городского округа "Город Архангельск".



