Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

24-я сессия АрхГорДумы: как это было

В Архангельске закончилась очередная сессия городского парламента. Кратко по итогам.

Народные избранники дали согласие на ряд крупных сделок, касаемых деятельности МУП «Водоочистка»:

 - исполнение мероприятий инвестиционной программы;
 - заключение договора на компенсацию затрат при реконструкции сети хозфекальной канализации на пл. Профсоюзов;
 - заключение договора подряда на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ при реконструкции сети хозфекальной канализации на пл. Профсоюзов.

 Как отметил заместитель председателя комиссии по вопросам городского хозяйства и экологии городской Думы Александр Кузнецов, эти решения напрямую связаны с текущей деятельностью МУП «Водоочистка» и позволят предприятию заменить устаревшие сети, находящиеся на балансе предприятия, на площади Профсоюзов на новые.

Также депутаты заслушали отчет о деятельности контрольно-счетной палаты Города Архангельска за 2025 год. 

Председателем палаты Михаилом Ульяновым в отчете о деятельности контрольно-счетной палаты изложены сведения о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, о взаимодействии контрольно-счетной палаты по вопросам внешнего муниципального финансового контроля, об организационной и информационной деятельности, финансовом и кадровом обеспечении деятельности контрольно-счетной палаты. 

 В 2025 году контрольно-счетной палатой проведено 46 мероприятий: 7 контрольных и 39 экспертно-аналитических.
 За отчетный период КСП дано 151 предложение (рекомендации), подготовленных по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, из них учтено объектами контроля при принятии решений – 117. 

 Информация о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в течение отчетного периода представлялась в Архангельскую городскую Думу и Главе городского округа «Город Архангельск». Кроме этого, в рамках соглашений о взаимодействии материалы проверок КСП направлялись в прокуратуру города Архангельска, правоохранительные, контрольные органы. 

 Депутаты отметили высокий уровень профессионализма сотрудников КСП в своей деятельности. По итогам обсуждений депутаты приняли отчет к сведению.

 По словам председателя комиссии по административно-правовым вопросам, местному самоуправлению, этике и регламенту Архангельской городской Думы Максима Хохулина, целью деятельности КСП по-прежнему остается конструктивный диалог и содействие органам местного самоуправления в выполнении поставленных задач социально-экономического развития города, а также повышение эффективности формирования и использования муниципальных ресурсов. «Представленный отчет позволяет депутатам видеть объективную картину и получить независимую оценку расходования бюджетных средств», — отметил Максим Сергеевич.

Кроме того…

На сессии утвердили отчет о выполнении трехлетнего плана приватизации (2023-2025) за 2025 год.

 В 2025 году были внесены изменения в текущий Прогнозный план приватизации. В него включили 33 объекта недвижимости. По итогам года приватизировали 9 объектов, 24 остались нереализованными.

 Основные причины, по которым сделки не состоялись:
 - плохое состояние объектов;
 - отсутствие интереса со стороны покупателей из-за конструктивных особенностей, размера и расположения (например, подвалы в жилых домах);
 - уклонение победителей торгов от заключения договоров (один объект);
 - удаленность от центра.

 Администрация Архангельска предпринимала меры для реализации максимального числа объектов:
 - формировала земельные участки под нежилыми зданиями;
 - размещала информацию на стендах в здании администрации, в газете "Архангельск - Город воинской славы", на сайте и в соцсетях;
 - консультировала потенциальных покупателей;
 - обеспечивала быстрый доступ к информации о торгах на сайте администрации.

 Доходы бюджета от продажи объектов составили 14 583,5 тыс. рублей.

 Как отметил городской депутат Владислав Виривский, вопросы муниципального имущества – это не просто цифры, это эффективное управление ресурсами, которые должны работать на благо Архангельска. "Мы видим, что есть сложности с реализацией некоторых объектов, и это повод для более глубокого анализа и поиска новых подходов", - прокомментировал Владислав Дмитриевич.

 Кроме этого, городские депутаты согласовали передачу ГАУ АО "Управление информационно-коммуникационных технологий Архангельской области" системы видеонаблюдения общественной территории у Ломоносовского Дворца культуры по адресу: г. Архангельск, ул. Никитова, д. 1.

 «Учреждение заинтересовано в расширении системы видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса "Безопасный город", в том числе путем интеграции сторонних систем видеонаблюдения. Городские власти ведут системную работу в обеспечении безопасности. В декабре прошедшего года городские депутаты передали ряд комплексов уличного видеонаблюдения данному Управлению, теперь принято решение о передаче аналогичного оборудования, которое отслеживает правопорядок на одной из общественных территорий города», - отметил городской депутат Александр Гурьев.

 Также депутаты внесли изменения в решение Архангельской городской Думы от 25.09.2024 № 118 "Об установлении размера платы за предоставление сведений из реестра имущества, принадлежащего городскому округу "Город Архангельск", на территории городского округа "Город Архангельск".


18 март 15:01

Главные новости


Капут, кирдык, песец. Почти утопия
Советская власть в Поморье: явление первое

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2026 (212)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)



Деньги


все материалы
«    Март 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20