Погода – холодная, время – горячее. Депутаты АрхГорДумы за неделю

На минувшей рабочей неделе народные избранники столицы Поморья продолжили активную деятельность во благо города и своих избирателей. А температура воздуха, град, снег с дождем в начале июня… северянам не привыкать.

В средней школе №62 имени Героя Советского Союза В.Ф. Маргелова прошло торжественное открытие туристского клуба. Тем, кто не в курсе, Василий Маргелов – легендарный командующий ВДВ СССР, а туристические навыки – основа искусства выживания десантника.

Приглашенные гости познакомились с тематическими площадками под различные прикладные дисциплины, лично опробовали учебные тренажеры, приобретенные на соответствующий грант и спонсорские вложения.

Руководитель фракции «Единая Россия» Иван Воронцов отметил важность проектов такого уровня:

- Хочется выразить огромную благодарность руководителю клуба Владимиру Новикову за деятельность турклуба «3*15». Благодаря вашей деятельности для детей проходят регулярные занятия по туризму, альпинизму, бардовской песне и спортивному ориентированию. Здорово, что школа и вы на постоянной основе организуете пешие, лыжные, водные походы. Со своей стороны, готовы оказать всю необходимую поддержку в реализации намеченных планов по открытию новых пространств в школе.

Вице-спикер городского парламента Рим Калимуллин и депутат от КПРФ Ростислав Васильев вручали нагрудные знаки «Дети войны» ветеранам округа Варавино-Фактория. Всего почетного звания в этом районе Архангельска удостоены 47 человек, чье детство пришлось на те суровые годы.

По словам Рима Мукамилиевича, сегодня осталось так мало людей, кому мы можем сказать «спасибо» за этот подвиг.

- Очень хочется, чтобы настоящие и будущие молодые поколения чтили и уважали этот важный день и всё, что за ним стоит. Низкий поклон вам, наши «дети войны»! Пусть небо будет безоблачным, а окружающие вас люди делают все возможное, чтобы вы были здоровы и счастливы!

Депутат от «Единой России» Сергей Чанчиков в составе команды Александра Фролова провел расширенную встречу с жителями двух кварталов Ломоносовского округа. Что называется, на месте событий и претензий – во дворах жилых домов.

Претензии относились к работе коммунальных служб – где-то не закопали разрытия после ремонта сетей, где-то требует ремонта детская игровая площадка после нашествия студентов, где-то повредили контейнерную площадку при вывозе крупногабаритного мусора. А еще жаловались на Фонд капремонта, который год от года сдвигает сроки обновления фасад домов… даже перед гостями неудобно.

Сергей Чанчиков взял исполнение претензий под свой депутатский контроль и пообещал лично обратиться к руководству регионального оператора ТКО по поводу устранения повреждений.