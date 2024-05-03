Александр Спиридонов: "Мы развиваем человеческий капитал"

Законопроект «Единой России» о поддержке наставничества принят сегодня в Госдуме в первом чтении.

«Единая Россия» ранее предлагала определить наставничество как дополнительную работу, которая должна быть простимулирована. Депутаты-единороссы считают, что документ позволит развивать институт наставничества и решит проблему с дефицитом кадров на рынке труда.

Зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов назвал вопрос наставничества на предприятиях насущным и серьёзным. По мнению парламентария, наличие наставника не только позволит молодому специалисту погрузиться в профессию под чутким руководством опытного специалиста, но и снизит градус неуверенности и волнения. Именно наставник помогает разобраться во всём.

Александр Спиридонов привёл статистический факт, поскольку сам неоднократно выступал в роли куратора, – когда отлажена система наставничества, молодые специалисты лучше, быстрей и охотней закрепляются на предприятиях. Сокращается и период адаптации к производственной сфере, а хороший результат не заставляет себя долго ждать.

«Считаю правильным, что мы развиваем человеческий капитал, оказываем помощь в становлении молодых специалистов на предприятиях. Это абсолютно соотносится и с народной программой «Единой России», в которой чётко оговорено, что кадры являются главным ресурсом для развития экономики нашей страны. Также немаловажно, чтобы и наставникам было не в тягость заниматься новичками, поэтому материальный стимул здесь играет не последнюю роль», - отметил Александр Спиридонов.

Кроме того он сообщил, что с коллегами по Партии вместе внесли предложение и о нематериальных поощрениях кураторов, например, на конкурсной основе определять лучшего наставника года, поскольку для опытных в своей профессии специалистов, отличия важны не меньше заработка.