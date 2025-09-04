Вверх
Кадры в кадре. Депутаты АрхГорДумы за неделю

На минувшей трехдневной рабочей неделе народные избранники столицы Поморья все-таки кое-что успели. В смысле рабочих моментов в пользу своим избирателям.

Так, они заботились о процветании молодых кадров в педагогической сфере… а их в Архангельске, ни много ни мало, как 420. И прирост идет каждый год.

Чтобы удержать эту тенденцию, предусмотрены финансовые меры поддержки. Это выплаты в течение трех лет после трудоустройства и компенсация аренды жилья для иногородних педагогов. Сейчас это 10 тысяч рублей в месяц. В следующем году сумма компенсации планируют увеличить.

 В Архангельске активно применяют целевое обучение, чтобы привлечь перспективных студентов вузов к работе в образовательных учреждениях. Программа целевого обучения гарантирует выпускникам трудоустройство в городских школах.

Всё-таки на одном престиже профессии без финансовой подпитки в современном мире далеко не уедешь. 

Елена Ануфриева:

- Системный подход к кадрам — это правильно. Выплаты, помощь с жильем и целевое обучение создают надежный фундамент для притока молодых педагогов в столице Поморья.

В свою очередь, председатель городского парламента Иван Воронцов и депутат Денис Лапин проверяли темпы работ по благоустройству общественных территорий в Северном округе областной столицы.

Увы, там на все гладко. На одном из объектов - благоустройстве парковочных карманов вдоль набережной по улице 40-летия Великой Победы народные избранники обратили внимание на некачественно выполненные работы.

Подрядчикам попенял Иван Воронцов:

- К сожалению, фразой "И так сойдет" хочется описать работу подрядчиков по некоторым объектам. Очень обидно, когда такое отношение возникает к работам по общественным пространствам.

Коллеги по законотворчеству сошлись на том, что не будут принимать работу до устранения недостатков.

В ходе поездки парламентарии также оценили результаты ремонта проезда вдоль домов №4 и №6 по ул. Ильича, выполненного по губернаторскому проекту «Комфортное Поморье». После улучшения дороги автомобилисты стали развивать высокую скорость, что создало риски для пешеходов. Для безопасности жителей здесь построили новый тротуар и замостили дорожки через дворовые арки. Кроме того, по просьбе местной жительницы у третьего подъезда установили перила.

В целом впечатления позитивные.

А еще в славном городе на Северной Двине появилась новая спортплощадка у школы №33. С многоговорящим лозунгом: «Спорт – это про меня!».

Эта спортивная мечта стала реальностью благодаря победе в региональном проекте "Комфортное Поморье", который реализуется уже несколько лет при поддержке губернатора Александра Цыбульского.

На обустройство объекта было выделено больше 10 миллионов рублей. Интрига в том, что проект выиграл не с первого раза, но ребята не сложили руки и со второго раза, собрав еще больше голосов, добились своего.

Депутат АрхГорДумы Александр Гурьев:

- Успешная реализация проекта стала возможной благодаря слаженной работе всех: от школьников и их родителей до добросовестных подрядчиков и неравнодушных горожан. В планах – дальнейшее озеленение территории, чтобы площадка стала еще более привлекательной.

