Приметы осени. Депутаты АрхГорДумы за неделю

На минувшей рабочей неделе народные избранники столицы Поморья готовили город к более суровым погодным временам. Небывалое осеннее тепло быстро закончится… такова уж наша северная традиция.

Председатель городского парламента Иван Воронцов совершил рабочую поездку, в ходе которой проверил готовность Северного округа к понижению температуры воздуха. Понятно, что речь о коммунальных сетях.

И то… еще три года назад сей район Архангельска буквально не вылезал из рубрики «Происшествия» - то трубы отопления лопнут, то люди в квартирах мерзнут, то школу зальет кипятком. Ситуация изменилась с приходом новой обслуживающей компании и вложением многих миллионов реконструкцию теплосетей. Но, как говорится – доверяя, проверяй.

Иван Воронцов проверил и убедился, что заменены не только ветхие трубы отопления, но и обновлены и даже украшены граффити тепловые пункты, ранее походившие на ночной приют бомжей.

Иван Воронцов:

- Самый главный результат всего этого – бесперебойная подача отопления и горячей воды в квартиры людей. Стабильное отопление очень важно и для потенциальных инвесторов. Мало кто захочет создавать бизнес в округе, где зимой могут запросто отключить отопление или горячую воду. Как мы увидели, работа идёт планомерная, сети постоянно обновляются и модернизируются. В последующие 13 лет они намерены инвестировать порядка 860 млн рублей и заменить 70% сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения. Считаем, что начало положено отличное.

Еще раньше преподаватели и ученики школы №73, что в Цигломени, обратились к своему представителю Наталье Братиной с просьбой помочь депутатскими силами в облагораживании территории около школы №73.

Дело в том, что после закрытия калиток на территорию школы, что предписано правилами, возникает проблема с передвижением - обустройство нового тротуара вдоль забора затруднено из-за бетонных оснований и металлических конструкций, оставшихся после прежней теплотрассы. В данный момент они представляют опасность для жизни и здоровья детей.

Депутат вместе с главой округа Николаем Боровиковым на месте вошли в курс проблемы.

Наталья Братина:

- Это сложный вопрос, но в ближайшее время будут представлены конкретные предложения по его решению, включая источники финансирования.

К слову, если у жителей Исакогорки возникли аналогичные… да и вообще проблемы, им предлагают обращаться к Владимиру Хотеновскому. 26 сентября с 17:00 до 19:00 он будет вести прием по адресу: Дежневцев, 14, кабинет 9. Предварительная запись на приём по телефону: (8182) 42-12-25.

И в конце немного патриотизма.

Студентов из Китая организованно отвезли в Музей деревянного зодчества «Малые Корелы» для более детального знакомства с традициями русской культуры.

На экскурсии китайских товарищей из Юйлинского университета, изучающих русский язык внутри образовательной программе «Эксплуатация нефтегазовых месторождений», сопровождали волонтеры САФУ.

Презентовал экспозицию депутат Михаил Орлов, он же сотрудник музея:

- Одна из главных задач музея-заповедника — популяризация материального и нематериального культурного наследия. Поэтому мы всегда рады гостям, в том числе из зарубежных стран, которые хотят узнать больше о традициях и быте Русского Севера. Приятно видеть, что музей становится одной из точек притяжения для туристов в нашем регионе.