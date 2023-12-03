Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

И елки, и желание. Депутаты АрхГорДумы за неделю

На минувшей рабочей неделе народные избранники столицы Поморья расчихвостили компанию «Рико» по первое число.

Дело было на пятничном заседании постоянной комиссии по вопросам строительства, землепользования и инфраструктуры, специально посвященному недостаткам в работе архангельского пассажироперевозчика. Депутаты озвучили претензии, которые предъявляют к качеству обслуживания рядовые архангелогородцы. Автобусы, как будто, новые, а вот качество обслуживания…

В ходе дискуссии выяснилось, что в штате компании работает всего 15% трудовых мигрантов («приезжие»), хотя именно в адрес их работы больше всего недовольства высказывается в соцсетях.

Обсуждались вопросы невыхода машин на линию из-за перебоев в работе специальной газозаправочной станции, а также манеры водителей автобусов не открывать на остановках повторно двери перед опоздавшими на посадку пассажирами. Касаемо последнего представитель «Рико» пояснила, что это запрещено инструкцией из-за травмоопасности.

Больше всего претензий касалось именно работы персонала: грубость кондукторов, разговоры по мобильнику во время движения, громкая музыка из кабины водителя, Неаккуратное вождения и, как следствие, частые ДТП с участием голубых автобусов. Особое оживление у присутствовавших вызвала такая информация – за 10 месяцев выручка «Рико» составила 1 млрд 20 млн рублейЕсть, за что с них спрашивать.

Депутат Сергей Сметанин:

— Проблемы один и те же: нарушения правил дорожного движения, поведение водителей и кондукторов, долгое ожидание автобусов. По этим направлениям будем работать. Надеюсь, то, что мы сегодня услышали от перевозчиков — это не пустые слова.

Хотя, по здравому разумению, ответы приглашенной риковки больше были похожи на отмазки – мы бы и рады сделать лучше… но мешают объективные обстоятельства. Но так хочется верить в чудо… (подробности дискуссии здесь)

Тем более, скоро Новый год. Наступила пора приятных депутатских обязанностей.

Сергей Чанчиков и Ольга Шананина (команда Фролова) пришли в образах Деда Мороза и Снегурочки к детям Майской Горки и Ломоносовского округа. Та самая долгожданная «Елочка желаний».

Сергей Чанчиков:

 - Акция уже стала доброй традицией, она помогает сделать праздник по-настоящему волшебным и подарить детям радость. Благодаря нашей «Ёлочке желаний» каждый взрослый может почувствовать себя волшебником, а ребенок поверить в то, что мечты могут сбыться.

Ольга Шананина:

- Мы стараемся сделать как можно больше ребят счастливыми, ведь Новый год – это время, когда все детские мечты должны сбываться обязательно. Что особенно важно в дни, в которые мы с детства привыкли ждать чуда и научили этому наших детей. Встречая год будущий, мы связываем с ним свои мечты, надежды и желания.

Спикер городского парламента Иван Воронцов в составе официальной делегации присутствовал на Дне Архангельской области, проводившемся в Москве на территории ВДНХ. Его впечатления и эмоции:

- На нашей площадке отражён северный менталитет и особая поморская идентичность. Здесь расположилась деревянная изба, скульптура Ломоносова, интерактивный стенд, где можно наблюдать за запуском ракеты с космодрома, корпус деревянного судна, и миниатюрная подводная лодка. И всё это сделано в исконно северном стиле, благодаря которому удаётся ощутить нашу северную идентичность. <…> Наш регион очень достойно представлен на федеральном уровне. И я горжусь быть жителем Архангельской области! 

24 декабрь 16:00 | : Горячая тема / Политика

Главные новости


Гревцов. Прозаседавшийся
«Когда пишете в ВК, вы разговариваете со мной». Один на один с Арсентьевым

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2023 (240)
Ноябрь 2023 (335)
Октябрь 2023 (324)
Сентябрь 2023 (320)
Август 2023 (325)
Июль 2023 (336)



Деньги


все материалы
«    Декабрь 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20