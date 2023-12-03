И елки, и желание. Депутаты АрхГорДумы за неделю

На минувшей рабочей неделе народные избранники столицы Поморья расчихвостили компанию «Рико» по первое число.

Дело было на пятничном заседании постоянной комиссии по вопросам строительства, землепользования и инфраструктуры, специально посвященному недостаткам в работе архангельского пассажироперевозчика. Депутаты озвучили претензии, которые предъявляют к качеству обслуживания рядовые архангелогородцы. Автобусы, как будто, новые, а вот качество обслуживания…

В ходе дискуссии выяснилось, что в штате компании работает всего 15% трудовых мигрантов («приезжие»), хотя именно в адрес их работы больше всего недовольства высказывается в соцсетях.

Обсуждались вопросы невыхода машин на линию из-за перебоев в работе специальной газозаправочной станции, а также манеры водителей автобусов не открывать на остановках повторно двери перед опоздавшими на посадку пассажирами. Касаемо последнего представитель «Рико» пояснила, что это запрещено инструкцией из-за травмоопасности.

Больше всего претензий касалось именно работы персонала: грубость кондукторов, разговоры по мобильнику во время движения, громкая музыка из кабины водителя, Неаккуратное вождения и, как следствие, частые ДТП с участием голубых автобусов. Особое оживление у присутствовавших вызвала такая информация – за 10 месяцев выручка «Рико» составила 1 млрд 20 млн рублей. Есть, за что с них спрашивать.

Депутат Сергей Сметанин:

— Проблемы один и те же: нарушения правил дорожного движения, поведение водителей и кондукторов, долгое ожидание автобусов. По этим направлениям будем работать. Надеюсь, то, что мы сегодня услышали от перевозчиков — это не пустые слова.

Хотя, по здравому разумению, ответы приглашенной риковки больше были похожи на отмазки – мы бы и рады сделать лучше… но мешают объективные обстоятельства. Но так хочется верить в чудо… (подробности дискуссии здесь)

Тем более, скоро Новый год. Наступила пора приятных депутатских обязанностей.

Сергей Чанчиков и Ольга Шананина (команда Фролова) пришли в образах Деда Мороза и Снегурочки к детям Майской Горки и Ломоносовского округа. Та самая долгожданная «Елочка желаний».

Сергей Чанчиков:

- Акция уже стала доброй традицией, она помогает сделать праздник по-настоящему волшебным и подарить детям радость. Благодаря нашей «Ёлочке желаний» каждый взрослый может почувствовать себя волшебником, а ребенок поверить в то, что мечты могут сбыться.

Ольга Шананина:

- Мы стараемся сделать как можно больше ребят счастливыми, ведь Новый год – это время, когда все детские мечты должны сбываться обязательно. Что особенно важно в дни, в которые мы с детства привыкли ждать чуда и научили этому наших детей. Встречая год будущий, мы связываем с ним свои мечты, надежды и желания.

Спикер городского парламента Иван Воронцов в составе официальной делегации присутствовал на Дне Архангельской области, проводившемся в Москве на территории ВДНХ. Его впечатления и эмоции:

- На нашей площадке отражён северный менталитет и особая поморская идентичность. Здесь расположилась деревянная изба, скульптура Ломоносова, интерактивный стенд, где можно наблюдать за запуском ракеты с космодрома, корпус деревянного судна, и миниатюрная подводная лодка. И всё это сделано в исконно северном стиле, благодаря которому удаётся ощутить нашу северную идентичность. <…> Наш регион очень достойно представлен на федеральном уровне. И я горжусь быть жителем Архангельской области!