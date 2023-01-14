Претензий к транспортной компании "Рико" становится все меньше

По инициативе «Единой России» в городской Думе заслушали, какие проблемы транспортной реформы устранены, а какие еще предстоит устранить.

В Архангельской городской Думе состоялось заседание постоянной комиссии по вопросам городского хозяйства под руководством председателя комиссии Владимира Хотеновского (фракция «Единая Россия»).

Со стороны «отвечающей стороны» в заседании приняли участие заместитель министра транспорта Архангельской области Андрей Голубев, директор департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации Александр Майоров.

В повестке заседания, пожалуй, самая «острая» тема последней недели - реализация транспортной реформы в Архангельске.

Ранее депутаты обсуждали недостатки транспортных нововведений на прошедшей сессии, а также на площадке партии. В течение недели депутаты «Единой России» и партийные активисты выходили на рейды, аккумулировали все замечания. Итоги работы партии и предложения озвучил руководитель фракции «Единая Россия» Иван Воронцов.

«На некоторых маршрутах у кассиров отсутствует терминал для оплаты проезда, в таком случае кассиры требуют у пассажиров оплату наличными средствами, что не все могут иметь при себе. Необходимо иметь запасной терминал. Нужно предусмотреть возможность выделения дежурных автобусов, которые будут подменять автобусы, невышедшие на рейс, как это было в первые дни реформы, и которые будут усиливать сложные маршруты в утренние и вечерние часы пик», - озвучил он.

Партия предлагает предусмотреть льготный проезд (бесплатный или с 50% скидкой) для людей с инвалидностью в перспективе.

За прошедшее время городская Администрация и перевозчик обещали наладить пассажироперевозки.

Замминистра сообщил, что количество заявлений в адрес перевозчика сократилось в 8 раз по сравнению с первыми днями реформы. Как оказалось, многие автобусы не вышли на рейсы из-за нарушения трудовой дисциплины водителями и кондукторами, а это минус 65 человек. Перевозчику потребовалось срочно искать замену. В итоге в рейсы вышли водители, не знающие маршрут.

«В последние дни на линии вышло 100% автобусов, еще 9 в резерве. Первые дни реформы были испорчены, на дорогах работало только 85 автобусов из 107, что конечно вызвало множество трудностей. Худшее позади», - рассказал Андрей Голубев.

«Все основные трудности нам известны, они устраняются. Заработала автобусная мойка, решены вопросы по оперативной заправке транспорта -5 дежурных автобусов доставляют работников до автобусной стоянки. Дополнительно 12 перевозчиков осуществляют заправку машин. Введены дополнительные автобусы на ряде проблемных маршрутов. Так на 31 маршруте с сегодняшнего дня дополнительно выделен автобус в утренние часы пик. Благодаря этому интервал должен сократиться до 20 минут. С 15 февраля возобновит движение маршрут № 7 из Соломбалы», - дополнил Александр Майоров.

Чтобы заинтересовать работников и бороться с серой зарплатой старых перевозчиков, ТК «Рико» увеличил оклады водителей и кондукторов на февраль. Водитель будет получать 6,5 тыс. руб., а кондуктор – 3,5 тыс. руб. за 12 часовую смену. Для улучшения качества работы персонала, водители и кондукторы пройдут обучение основам обслуживания пассажиров, стрессоустойчивости, этике общения и предотвращения профессионального выгорания.

Перевозчик ждет новые автобусы. К началу марта ситуация должна стабилизироваться полностью. За каждое нарушение в рамках контракта, перевозчику придется платить штраф – от 100 тыс. рублей.

Сейчас ТК «Рико» совместно с администрацией работает над единой платежной системой.

Депутаты обратили внимание и на необходимость в замене и уходе за остановочными комплексами, размещении маршрутов на остановках и внутри автобусов. Что позволит сделать поездки на общественном транспорте более комфортными.

«Я предлагаю включиться всем депутатам в мониторинг оперативной ситуации, свои предложения, замечания передавать в департамент транспорта. Считаю, что в марте мы все вместе проведем комиссию и подведем итоги работы перевозчика за февраль. Надеюсь, что ситуация на дорогах и отношение жителей города к транспортной реформе заметно улучшится», - резюмировал обсуждение Владимир Хотеновский.