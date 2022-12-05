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Архангельск укомплектован новыми автобусами

Как сообщил глава администрации столицы Поморья, сегодня на все запланированные маршруты вышли новые автобусы. Всего на линиях работает более 180 единиц транспорта, а на базе сформирован резерв автобусов.

 Штат водителей преимущественно укомплектован, принято 180 местных водителей. Еще есть проблемы с кондукторами, но только за вчерашний день на эти должности оформилось 16 человек. Новый перевозчик предлагает достойную зарплату, удобный график работы. Контракты с ТК «Рико» заключены на 7 лет, предприятие зарегистрировано в Архангельске.

По мнению Дмитрия Морева, это снимает все сомнения относительно надежности компании как работодателя и исполнителя работ по организации пассажирских перевозок на ближайшие годы.

 Цель транспортной реформы – удобство для горожан и единые стандарты сервиса на общественном транспорте. Поэтому в городской администрации и на страничках в соцсетях ждут ваши замечания и предложения. Подтверждается готовность обсуждать и при необходимости вносить корректировки.

01 март 11:45 | : Политика / Экономика

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