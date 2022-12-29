Дмитрий Морев. Большая порка

Как стало известно еще на прошлой неделе, в феврале Архангельску грозит остаться без ряда автобусных маршрутов.

В адрес администрации города поступило уведомление от компании «Рико» о невозможности исполнения рейсов на всех маршрутах в связи с непоставкой заводом-изготовителем всего объема автобусов. На сегодняшний день газовая заправка в эксплуатацию введена, в Архангельске находится 130 единиц транспорта.

Этой проблеме было посвящено сегодняшнее заседание общегородского штаба. Отчитывался и.о. заместителя главы города Александр Майоров:

- С 1 февраля новые автобусы компании «Рико» будут обслуживать 13 маршрутов: №№ 3, 9, 10,12, 25, 31, 41, 42, 43, 60, 63, 64, 65. Для обеспечения работы всей транспортной сети заключены контракты с прежними перевозчиками на период до 28 февраля. Это маршруты №№ 1, 4, 6, 11, 23, 44, 54, 62, 69, 75б, 75м, 76. Данными контрактами предусмотрено обязательное исполнение не менее 95% рейсов. Маршруты № 5 и № 15 продолжат свою работу, поскольку по ним ранее были заключены контракты до 2024 года. А на островные маршруты № 18 и № 38 уже вышли новые машины, их работа продолжится.

Объяснения не удовлетворили главу столицы региона.

- Только за январь мы получили 743 жалобы от горожан на работу автобусов. Из них 419 касаются невыполнения рейсов, несоблюдения графиков, проезда мимо остановок. Списывать все недостатки на переходный период считаю неправильным: жалобы носят системный характер, а контроль и реагирование со стороны отдела транспорта – нет. Таким подходом к работе я крайне не удовлетворен, как и жители нашего города. Выход новой транспортной компании «Рико» также потребует контроля, поэтому предлагаю руководителю отдела подумать о перспективах дальнейшей работы.

Дмитрий Морев поручил департаменту транспорта до 1 февраля представить информацию об объеме штрафных санкций, которые будут наложены на компанию «Рико» за частичный выход на маршруты.