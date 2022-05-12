Дмитрий Морев гарантирует: Перевозчики-москвичи будут платить налоги в местный бюджет

Победитель первых конкурсов по пассажирским перевозкам в Архангельске будет платить налоги в бюджет областной столицы
О намерении встать на налоговый учет в Поморье руководство транспортной компании «РИКО» заявило в ходе встречи с главой города Дмитрием Моревым.
Глава Архангельска Дмитрий Морев и заместитель министра транспорта Архангельской области Андрей Голубев встретились с руководителем транспортной компании, которая победила в первых конкурсах на автобусные перевозки в областной столице.
Первые открытые конкурсы по определению перевозчика, который приступит к работе с января 2023 года, уже состоялись. Победителем на маршрутах №№ 4, 7, 9 ,10, 11, 44, 60 и 64 стало ООО «Транспортная компания «РИКО». Предприятие входит в группу компаний, которая обеспечивает пассажирские перевозки в Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле, Уфе, Перми и Самаре. Большинство автобусов компании работает на газе. Этот опыт будет использован и в Архангельске. По условиям новых контрактов автобусы будут заправляться метаном. Уже сейчас завершается строительство первой в городе большой газозаправочной станции. А в следующем году введут в эксплуатацию вторую подобную станцию. Перевод автобусов на газ позволит в 5 раз сократить их вредные выбросы.
- В ходе встречи с директором компании «РИКО» Валерием Старшиновым мы достигли принципиальной договоренности, что предприятие перерегистрируется в Архангельске. Считаю важным, чтобы перевозками занималась организация, которая базируется здесь и перечисляет налоги в местный бюджет. Данное решение логично и принято перевозчиком, - подчеркнул глава Архангельска Дмитрий Морев.
Транспортная реформа предполагает, что на улицы города выйдет 224 автобусов среднего класса. В итоге пропускная способность общественного транспорта увеличится на 40%.
Работа магистральных маршрутов продлена до 23.30, чего многие годы не было в городе. В новых контрактах изменены требования к исполнению рейсов и пересмотрен подход к обеспечению исполнения принятых перевозчиком обязательств.
Всего в рамках реализации реформы общественного транспорта в столице Поморья объявлен 21 конкурс по обслуживанию автобусных маршрутов. По 8 маршрутам победитель определен.