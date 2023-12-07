Архангельские депутаты обещают приструнить компанию "Рико"

В Архангельской городской Думе состоялось заседание постоянной комиссии по вопросам строительства, землепользования и инфраструктуры.



Как пояснил заместитель главы Архангельска по инфраструктурному развитию Александр Майоров, в настоящее время на 31 муниципальном маршруте осуществляют деятельность шесть перевозчиков. При этом на 26 из них перевозки осуществляет ТК «РИКО». В соответствии с условиями контрактов, все автобусы 2022 года выпуска.



Особое внимание уделено корректировке самих маршрутов. Только за прошедший годы было внесено около 33 изменений. Ключевые из них – продлено время работы автобусов в вечернее время на маршрутах № 10, 12, 64, 44 и 69. В среднем, последние рейсы заканчивают работу около 23 часов, что обеспечивают транспортную доступность отдаленных районов города.



С начала транспортной реформы прошло чуть менее года, но основные выводы можно сделать уже сейчас.



«Чтобы понять масштаб изменений, нужно вспомнить какой была ситуация с перевозками в начале 2022 года. По городу ездили устаревшие, завешенные рекламой ПАЗики, которые устраивали гонки друг с другом, чтобы забрать побольше пассажиров. На рейсы выходили через раз, а в вечернее время попросту завершали работу раньше, чтобы не гонять автобус ради нескольких пассажиров, мол это экономически невыгодно.



Сейчас же мы видим совершенно иную картину – на маршрутах ездят новенькие, вместительные автобусы. Они стабильно выходят на рейс, и ездят до самого конца, даже если едет пустой. Вместе с тем от жителей Архангельска всё равно возникают нарекания по качеству самих перевозок. Поэтому считаю, что подобные встречи с представителями перевозчиков и профильных ведомств необходимо проводить несколько раз в год», - отметил председатель Архангельской городской Думы Иван Воронцов.



Среди наиболее часто озвучиваемых проблем, народные избранники отметили непрофессиональное поведение водителей и кондукторов, некорректная работа климат-системы и дёргание автобусов при трогании с места.



Вопрос относительно наполненности штата сотрудников поднял заместитель председателя Архангельской городской Думы Владимир Хотеновский.



«В настоящее время в штате компании более 900 человек и он полностью укомплектован. При этом 85% сотрудников это жители Архангельска, а остальные 15% - приезжие», - пояснил Александр Майоров.



Также он обратил внимание, что в планах было строительство второй газовой заправки в этом году. Но из-за технический сложностей со стороны подрядчика, она будет построена только в 2025 году.



Как отметил депутат Архангельской городской Думы Максим Хохулин, наличие только одной заправочной станции создаёт риски для организации движения общественного транспорта. По его словам, не так давно произошло отключение электричества на газовой заправке, из-за чего некоторые автобусы не удалось заправить, и они не вышли на рейс.



Вопрос непрофессионального вождения поднял депутат Архангельской городской Думы Аркадий Пороховник.



«Избиратели регулярно сообщают нам, что некоторые водители управляют автобусами в агрессивной манере. Зачастую резко перестраиваются, прибегают к экстренному торможению, нарушают скоростной режим. Забывая, что от подобных маневров кто-то может получить травму», - подчеркнул Аркадий Пороховник.



Его мнение поддержал и депутат Архангельской городской Думы Александр Гурьев.



«Однозначно в ТОП-5 городских проблем входит вопрос городского транспорта, и люди всегда упоминают ТК «РИКО». Что касается проблемных направлений, то здесь каждый расставит собственные приоритеты – духота в салоне, грязный кузов или манера вождения. Но на первом месте всегда должна стоять безопасность пассажиров. У водителя за спиной несколько десятков человек, за которых он фактически ответственен», - считает Александр Гурьев.



На это представитель ТК «Рико» Марина Коптяева сообщила, что система навигации и видеофиксации в автобусах позволяет отслеживать возможные нарушения. По каждому из которых в дальнейшем проводится работа с водителями. Вместе с тем, она призвала незамедлительно сообщать о каждом конкретном случае, упоминая маршрут, номер водителя и время факта агрессивного вождения.



«В нашей организации создан отдел безопасности дорожного движения. С водителями регулярно проводятся инструктажи. Также было принято решение создать на территории тренировочную площадку для водителей, чтобы совершенствовать их навыки.

Ведь многие водители с большим стажем вождения автобусов типа ПАЗ. Они профессионалы в своём деле, но иногда попросту не ощущают габаритов новых автобусов. Такие моменты нужно прорабатывать», - подчеркнула Марина Коптяева.



Депутат Архангельской городской Думы Ольга Шананина обратила внимание, что во время изменения маршрутов в связи с ремонтными работами, пассажиры зачастую оказываются не осведомлены и не всегда понимают, на какой остановке им нужно выходить. Она предложила выводить данную информацию и изменённую схему движения на информационное табло в автобусах.



Вопрос транспортной доступности Северного округа поднял председатель Архангельской городской Думы Иван Воронцов. По его словам, маршрут закольцован, но при этом есть конкретная конечная остановка на улице Химиков, и в ряде ситуаций это вызывает сложности у пассажиров.



«Нам неоднократно сообщали в приёмную, что кондукторы заставляют людей выходить на конечной остановке или доплачивать за проезд, если им нужно выйти на следующей после Химиков (конечной). Логики здесь никакой нет – человек ехал из города, заплатил за проезд, но из-за формальностей должен платить двойной тариф. Предлагаем сделать этот маршрут вообще без конечной остановки», - подчеркнул Иван Воронцов.



Особое внимание депутаты округа Майская горка заострили на необходимости изменения интервалов движения автобусов 62 маршрута. По словам народных избранников, график составлен максимально неудобно, что люди вынуждены подолгу стоять на остановке в ожидании автобуса.



Вопросы у народных избранников вызывает и график движения 31 маршрута.

«Сейчас в Цигломени сдаются три дома для переселения людей из ветхого аварийного жилья. Соответственно, увеличится численность жителей, а вместе с этим и загруженность 31 маршрута. Сейчас в них достаточно сложно ездить, но будет ещё больше людей», - подчеркнула Наталья Братина.



Как пояснил Александр Майоров, этот вопрос находится на контроле у городской администрации и уже прорабатывается. Он отметил, что сотрудники профильных ведомств с момента начала транспортной реформы более 80 раз выходили на остановки с целью подсчёта пассажиропотока и загруженности автобусов в различное время суток.



В ходе обсуждения затронули вопрос изменения тарифа с 36 до 40 рублей за поездку. Заместитель руководителя Агентства по тарифам и ценам Архангельской области Ирина Зиняк отметила, что на увеличение стоимости проезда непосредственно влияет индекс потребительских цен. На текущий момент он составляет 10,3%. В соответствии с показателями, установленными Минэкономразвития РФ, тариф должен составлять 40 рублей.



По итогам заседания комиссии были сформированы предложения для улучшения качества перевозок.



«Транспортная реформа продолжается, и мы уже сегодня видим, что комфортабельные низкопольные автобусы воспринимаются нами как норма. Словно никогда и не было этих ПАЗиков, обвешанных рекламой со всех сторон. Как бы там ни было, но общественный транспорт это в определенной степени «лицо города».



При этом, реформа проходит не без шероховатостей, которые сегодня активно обсуждали депутаты. Мы видим, что в каждом округе города проблемы разнятся, но в то же время носят системный характер. В этом плане приятно радует, что крупный перевозчик «РИКО» оперативно реагирует на замечания, и стремится вовремя устранять любые шероховатости.



Ведь проблемы в любом случае будут всегда, но намного важнее – как к ним относятся ответственные лица. Большой пласт работы лежит и на плечах городской администрации, которая в ежедневном режиме занимается настройкой всех процессов организации перевозок. Самое главное – транспортная реформа смогла переломить застарелые проблемы, которые не решались годами», - подвел итоги председатель постоянной комиссии Архангельской городской Думы по вопросам строительства, землепользования и инфраструктуры Денис Лапин.



Справочно: По вопросам и обращениям к качеству перевозок ТК «РИКО» вы можете обращаться по номеру телефона 43-33-03