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Дмитрий Морев подтвердил прибытие в Архангельск новых автобусов

«Подтверждаю, что с 1 марта новые автобусы выйдут еще на 12 городских маршрутов. Транспорт уже находится в Архангельске и подготовлен к работе», - сообщил глава столицы Поморья на своей странице в социальной сети.

 И продолжил: «С первого дня весны компания «Рико» приступает к обслуживанию маршрутов №№ 1, 4, 6, 11, 23, 44, 54, 62, 69, 75б, 75м, 76. Те недочеты, которые были выявлены в феврале после старта реформы, мы отработали. Я благодарю горожан, которые нас оперативно информировали о проблемах с отплатой, кондукторами, регулярностью рейсов. Мы остаемся открыты для диалога: прошу архангелогородцев и в дальнейшем участвовать в обсуждении, чтобы вместе мы смогли организовать работу общественного транспорта на достойном уровне.

 Процесс заправки автобусов метаном на вновь построенной газовой станции отлажен. Ее мощности достаточно для обслуживания 215 автобусов. Резервная станция будет построена уже этим летом на ул. Ленина. В настоящее время земельный участок для ее строительства выделен, ведутся проектные работы».


27 февраль 14:09 | : Политика / Экономика

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