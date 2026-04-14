Группа Аквилон инвестирует в КРТ Поморья порядка 40 млрд рублей

Федеральный девелопер является крупнейшим участником программы КРТ в Архангельске и Северодвинске. Группа Аквилон в августе 2022 года приступила к реализации первого в регионе договора на комплексное развитие территории. Менее чем за 4 года по 10 договорам КРТ компания уже расселила почти 16 тыс. кв. м ветхого и аварийного жилья. Причем на двух территориях расселены сразу все дома.

Жизнь Елены Федчук и ее мамы изменилась благодаря программе КРТ. Много лет они жили в ветхой деревяшке на ул. Логинова. Дом попал в программу комплексного развития территорий. Участок по аукциону приобрела Группа Аквилон, взяв на себя обязательство расселить ветхие и аварийные дома Елена выбрала вариант получения денежной компенсации. Полученных от застройщика средств хватило не только на приобретение благоустроенной квартиры в центре Архангельска, но и на качественный ремонт.

- Дом был деревянный, и уже шаткий. Крысы появились. Мы договорились о сумме, выписались, и деньги — у меня на счету. Так как мама у меня — инвалид, нам нужна была квартира с балконом. Я её нашла, чтобы мама вышла на балкон, не спускалась по лестницам. Поликлиника — рядом, транспортная развязка вся, и 5-й, и 54-й, все автобусы ходят. Денег хватило и на ремонт - ванная красиво сделана, обои поклеили, переклеили плинтуса сделали, - рассказывает Елена.

И это только один из множества положительный примеров. Всего по проектам комплексного развития территорий Группа Аквилон за свой счет расселяет в столице Поморья и городе корабелов 57 деревянных домов площадью 28,8 тыс. кв. м, 31 дом уже расселен.

- Программа КРТ направлена не только на расселение аварийных ветхих деревянных домов и строительство новых, но и на создание объектов социальной инфраструктуры, если их строительство предусмотрено аукционной документацией. Все зависит от конкретной локации, требований градостроительной документации, запросов муниципалитета. В любом случае все условия формулирует инициатор аукциона – т. е. администрация муниципального образования. Наиболее финансово емким является обязательство застройщика по расселению аварийных, ветхих домов. Для нашей компании это более 2,8 млрд. рублей. Это те средства, которые застройщик должен израсходовать еще до начала строительства и получения каких-либо средств от продаж квартир, - отмечает директор по развитию Группы Аквилон Андрей Четвериков.

При этом в рамках договоров КРТ Группой Аквилон расселяются дома на участках для размещения трех детсадов на 720 мест, дополнительных зданий Архангельского морского кадетского корпуса и благоустройства общедоступных территорий площадью более 4 га. Данные участки остаются муниципальными и в коммерческую застройку не вовлекаются. Напомним, что, участвуя в 2011-2021 годах в городской программе развития застроенных территорий, в Архангельске Группа Аквилон расселила 24 аварийных дома площадью порядка 12 тыс. кв. м построила детсад и два сквера.

- По всем нашим КРТ расселение аварийных, непригодных для проживания домов проходит без нареканий. Мы подходим к каждому жителю индивидуально. Опыт компании позволяет решать разные задачи - от простых случаев, до самых сложных. Наша позиция - не оставить граждан один на один с КРТ, не просто выплатить деньги, а предоставить им помощь в получении благоустроенного жилья, чтобы переезд был осуществлен вовремя. Взамен аварийного жилфонда, непригодного для проживания, в Архангельске и Северодвинске появляются современные объекты жилой недвижимости, что серьезно увеличивает капитализацию муниципальных образований в целом. Кроме того, увеличение предложения на рынке новостроек объективно является сдерживающим фактором роста цен на новое жилье. Цель нашей компании не только расселение аварийного жилья и возведение новостроек, а создание новой качественной среды для жизни северян, - говорит председатель Правления Группы Аквилон Александр Фролов.

Всего в рамках КРТ будет построено около 300 тыс. кв. м нового жилья. Общий объем инвестиций Группы Аквилон по этой программе составит 38,7 млрд. рублей

Так в Архангельске районе пр. Обводный канал – ул. Логинова ведется строительство жилого комплекса «Аквилон Альта». По программе КРТ на участке площадью 5,0049 га Группа Аквилон за свой счет расселяет 16 ветхих и аварийных деревянных домов общей площадью 7,8 тыс. кв. м - 157 квартир, в том числе и на территории, предназначенной для размещения детского сада на 280 мест. Кроме того, застройщик обустроит общедоступный сквер. 10 домов уже расселены, два дома на участке для размещения сквера расселяются досрочно к сдаче в эксплуатацию первой очереди нового жилого комплекса.

Высота одного из домов – 32-этажного, составит 99,96 м. Это будет самое высокое жилое здание в мире к северу от 61-й параллели. Планируется, что новые дома займут не более 20% от общей площади участка. На остальной территории застройщик выполнит комплексное благоустройство, включая установку разновозрастных игровые детские и спортивные площадок, создании зоны отдыха с озеленением, и парковочных мест для автомобилей в соответствии с действующими градостроительными нормативами. Также будет сформировано продолжение ул. Попова.