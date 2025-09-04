Группа Аквилон лидирует в Поморье по реализации проектов КРТ

Опыт реализации в Архангельской области механизма КРТ представили в Национальном центре «Россия». В качестве примера успешных проектов были приведены территории комплексного развития в Архангельске и Северодвинске, на которых Группа Аквилон первой полностью расселила аварийные дома и уже строит новое жилье.

В панельной сессии «Комплексное развитие территорий», которая прошла в Национальном центре «Россия» в рамках серии мероприятий «100 проектов будущего», касающихся реализации национальных целей, утвержденных Президентом РФ, принял участие первый заместитель председателя правительства Архангельской области Дмитрий Рожин.

С приветственным словом к участникам обратилась директор департамента комплексного развития территорий Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Мария Синичич. Она отметила, что за пять лет с момента издания закона о КРТ этот механизм показал свою результативность, и сегодня важно с учетом опыта регионов доработать законодательство, чтобы добиться максимальной эффективности для всех территорий.

Дмитрий Рожин отметил, что одна из задач комплексного развития территорий в Поморье – расселение аварийного жилого фонда. Реализация уже заключенных договоров позволит расселить в Архангельской области 110 тыс. кв. м ветхого жилья.

В качестве примера успешной практики слушателям были представлены проекты Группы Аквилон, реализуемые в рамках договоров на комплексное развитие территорий.

Группа Аквилон первой в регионе выиграла аукцион на комплексное развитие территории именно в Северодвинске. Речь идет о квартале 102, который ограничен улицами Тургенева – Чехова – Гайдара и Трудовым переулком. Здесь с опережением сроков было завершено расселение 5 аварийных деревянных домов - 40 квартир, в них было зарегистрировано 116 человек. Муниципалитету переданы квартиры, которые предоставлены нанимателям. Собственники получили денежную компенсацию и приобрели жилье. На земельном участке площадью 1,62 га Группа Аквилон ведет строительство современного 5-этажного жилого комплекса «Аквилон SEVER». Уже в 2026 года планируется введение в эксплуатацию 17,8 тыс. кв. м нового жилья.

Еще один успешный проект – квартал в столице Поморья в районе ул. Комсомольская – ул. Самойло - ул. Карельская. Здесь Группа Аквилон в рамках программы КРТ первой в Архангельске полностью расселила 8 деревянных домов - 4420 кв. м жилой площади. Договор с муниципалитетом был заключен в ноябре 2023 года, а сам процесс расселения занял меньше года. Кроме того, для комплексного развития здесь был выкуплен у собственников частный дом с земельным участком. В сентябре здесь началось строительство 1-й очереди нового жилого комплекса - двух домов переменой этажности на ул. Самойло (в районе пересечения с ул. Карельской) и на ул. Комсомольская. Вторая очередь нового ЖК проектируется в квартале ул. Комсомольская - пр. Советских Космонавтов - ул. Карельская - ул. Самойло. Чтобы осуществить комплексную застройку квартала Группа Аквилон также расселит еще один дом на ул. Карельская, 53, что позволит дополнительно построить 9,3 тыс. кв. м. В 2028 году планируется ввод в эксплуатацию нового жилья общей площадью 39 тыс. кв. м.

Всего на восьми территориям в столице Поморья и городе корабелов компания расселяет 56 деревянных домов площадью 30 тыс. кв. м. 23 дома уже расселены, в трех домах осталось расселить по одному помещению. Также расселяются дома для размещения трех детсадов на 720 мест, школы на 1 тыс. мест, дополнительных зданий Архангельского морского кадетского корпуса и благоустройства общедоступных территорий площадью более 4 га.

- Группа Аквилон продолжает участие в программах комплексного развития территорий в Архангельске и Северодвинске. За счет собственных средств застройщика расселяется большой объем аварийного и ветхого жилья. Все аварийные дома в рамках договоров КРТ расселяются в предусмотренные сроки. С жителями мы работаем индивидуально, все собственники и наниматели получают достойное жилье, либо денежную компенсацию. Это серьезная финансовая и социальная нагрузка, но мы берем на себя эти обязательства и успешно их выполняем, - подчеркнул председатель Правления Группы Аквилон Александр Фролов.