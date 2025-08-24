По плану. Группа Аквилон расселяет деревянные дома в Архангельске

По итогам аукциона, проведенного администрацией Архангельска, Группа Аквилон по договору КРТ за свой счет расселит жителей 3 ветхих деревянных домов. Это уже четвертый проект компании в рамках программы КРТ в столице Поморья.

Речь идет о трех несмежных участках. В течение 1 года Группа Аквилон за свой счет должна расселить 3 деревянных дома – это 24 квартиры общей площадью 1335 кв. м, в которых зарегистрировано 58 человек. Общий объем инвестиций по данной КРТ составит 970 млн рублей, включая новое строительство.

На первой территории расселяется дом на ул. П. Усова, 5. Данный участок площадью 0,04 га остается муниципальным и по градостроительной документации предназначается для размещения детсада на 280 мест.

На второй территории будет расселен дом на пр. Советских космонавтов, 112. Участок площадью 0,21 га предназначен для использования в целях строительства новых зданий находящегося рядом Архангельским морским кадетским корпусом.

На третьей территории расселяется дом на ул. Карельская, 53/пр. Советских космонавтов, 183. Участок площадью 0,37 га примыкает к кварталу ул. Комсомольская – ул. Самойло - ул. Карельская, где Группа Аквилон в рамках программы КРТ первой в Архангельске полностью расселила 8 деревянных домов - 4420 кв. м жилой площади. Договор с муниципалитетом был заключен в ноябре 2023 года, а сам процесс расселения занял меньше года. Кроме того, для комплексного развития здесь был выкуплен у собственников частный дом с земельным участком. В сентябре здесь строительство 1-й очереди нового жилого комплекса - двух домов переменой этажности на ул. Самойло (в районе пересечения с ул. Карельской) и на ул. Комсомольская. Вторая очередь нового ЖК проектируется в квартале ул. Комсомольская - пр. Советских Космонавтов - ул. Карельская - ул. Самойло. Чтобы осуществить комплексную застройку квартала Группа Аквилон сейчас расселит еще один дом на ул. Карельская, 53, что позволит дополнительно построить 9,3 тыс. кв. м.

- Группа Аквилон продолжает участие в программах комплексного развития территорий в Архангельске и Северодвинске. За счет собственных средств застройщика расселяется большой объем аварийного и ветхого жилья. Это серьезная финансовая и социальная нагрузка, но мы берем на себя эти обязательства и успешно их выполняем. Все аварийные дома в рамках договоров КРТ расселяются в предусмотренные сроки. Со жителями мы работаем индивидуально, все собственники и наниматели получают достойное жилье, либо денежную компенсацию, - пояснил председатель Правления Группы Аквилон Александр Фролов.

В Архангельске помимо уже расселенной территории на ул. Комисомольская – ул. Карелская, Группа Аквилон реализует еще два договора КРТ.

В квартале на ул. Попова - пр. Обводный канал - ул. Логинова компания расселяет 16 деревянных домов общей площадью 7,9 тыс. кв. м. Пять домов первого этапа уже расселены, в трех домах второго этапа завершается расселение последних пяти квартир.

В квартале на ул. Гайдара - пр. Ломоносова - ул. Вологодской завершается расселение двух деревянных домов, осталось три жилых помещения.

Отметим также, что в Северодвинске в рамках трех КРТ Группа Аквилон расселяет 14 домов, 8 из них уже полностью расселены. Еще один аукцион на КРТ компания выиграла на прошлой неделе, по договору, который будет заключен с муниципалитетом предстоит расселить 11 домов.

Общий объем инвестиций Группы Аквилон по программам КРТ в регионе составляет более 31 млрд. рублей, планируемый объем строительства нового жилья на данных участках составляет 290 тыс. кв. м.

Общий объем строительства нового жилья, которое Группа Аквилон в настоящее время осуществляет в Архангельске и Северодвинске составляет порядка 500 тыс. кв. м. В планах на ближайшие годы – порядка 500 тыс. кв. м с общим объемом инвестиций около 50 млрд.

