Группа Аквилон выполняет обязательства по расселению аварийного жилья

Председатель Правления Группы Аквилон Александр Фролов проверил, какие квартиры получили жители деревянных домов, расселенных компанией в рамках реализации программы КРТ в столице Поморья.

Группа Аквилон первой в Архангельске полностью расселила ветхие дома на территории комплексного развития. В рамках договора КРТ завершено расселения 8 домов в районе ул. Комсомольская – ул. Самойло – ул. Карельская. Договор с муниципалитетом был заключен в ноябре 2023 года, сам процесс расселения занял меньше года.

Вера Няникова проживала в доме №46 на ул. Комсомольская. Ветхой «деревяшке» было более 80-ти лет. Вера Александровна согласилась на предложение от застройщика – старую, двухкомнатную, обменять на тоже двухкомнатную, но в благоустроенной пятиэтажке на пр. Обводный канал, и сразу отпраздновала новоселье, в квартире уже был сделан косметический ремонт.

- Конечно, когда мы узнали, что наши дом попал в КРТ, были определенные опасения, вдруг – все затянется. Но ждали мы совсем недолго. Причем не было такого, что вот, только эти условия и никак иначе. Нам предложили несколько вариантов квартир на выбор. Мы выбрали этот дом, я его хорошо знаю, знакома с соседями. Нас с мужем все устроило. Район хороший, все рядом. Застройщик полностью выполнил свои обязательства, и мы – довольны, - отметила Вера Няникова.

- Мы очень рады, что вы как житель довольны новым жилье. А мы как застройщик тоже довольны, что выполнили все взятые на себя обязательства и сейчас уже расселены все дома на этой территории. Это позволит без задержек приступить к новому строительству, - сказал Александр Фролов.

В подарок на новоселье Александр Фролов вручил Вере Няниковой микроволновку. Всего на территории КРТ ул. Комсомольская – ул. Самойло – ул. Карельская было расселено 8 деревянных домов – 4420 кв. м жилой площади. Сейчас ведется демонтаж расселенных домов. Также для комплексного развития здесь был выкуплен у собственников частный дом с земельным участком. Всего по градостроительным нормативам в этом районе планируется разместить порядка 40 тыс. кв. м нового жилья.

В Архангельске Группа Аквилон также реализует еще два проекта КРТ. На ул. Логинова – ул. Попова – пр. Обводный канал компания расселяет 16 деревянных домов площадью 7859 кв. м.

Семья Алексея Корбута проживала на ул. Логинова, 70. Дом был признан аварийным в 2021 году, перспективы получения нового жилья оставались туманными. Но все изменилось с приходом Группы Аквилон, которая приобрела эту территорию на аукционе по программе КРТ и сразу приступила к выполнению обязательств по расселению. В итоге семья Корбут получила трехкомнатную квартиру в благоустроенном доме в том же микрорайоне.

- Мы получили новую квартиру практически метр в метр. В девятиэтажках кухни маленькие, а тут нам подобрали с хорошей планировкой, - рассказал Алексей Корбут. – Для нас важным было остаться в том же районе. И застройщик пошел нам на встречу. Переезд состоялся практически через дорогу. И не нужно менять школу и детский сад детям. В общем мы не жалеем, что попали в эту программу, расселение для нас прошло без проблем.

- Важно, что соблюден баланс интересов. Учет пожеланий жителей – это одно из наших главных задач, - подчеркнул Александр Фролов.

Подарком семье на новоселье стала мультиварка. Первый этап расселения на этой территории – 5 ветхих домов площадью 2052 кв. м уже завершен. В соответствии с законодательством муниципалитету были переданы квартиры, которые предоставлены нанимателям, а собственники получили достойную денежную компенсацию. Сейчас начинается работа по расселению домов второго этапа. В рамках КРТ на ул. Логинова – ул. Попова – пр. Обводный канал также будут расселены дома на участке, зарезевированном для нового детского сада. И вдоль пр. Обводный канал создан общедоступный сквер.

Кроме того, Группа Аквилон приступила к расселению двух домов на ул. Вологодская площадью 1082 кв. м. Первые жильцы коммунальных квартир уже получили денежные компенсации. Еще два дома площадью 1321 кв. м в рамках этой КРТ будут расселены на ул. Тыко Вылки – на этом участке предусмотрено размещение новой школы.

- Всего в нашей области по 6 проектам комплексного развития территорий Группа Аквилон за свой счет расселяет 42 дома, из них 23 дома площадью 10,5 тыс. кв. м уже расселено, и большинство - разобрано. На этих участках наша компания также расселяет дома для размещения школы, двух детсадов и общедоступного сквера. Мы действуем, безусловно, строго в рамках законодательства, стараемся учитывать каждую ситуацию, работать с жителями в индивидуальном порядке. Да, это требует серьезных финансовых затрат, но мы на них идем, поскольку это важные социальные обязательства, которые мы выполним в полном объеме, - рассказал председатель Правления Группы Аквилон Александр Фролов.

Напомним, что Группа Аквилон в 2022 году первой в регионе выиграла аукцион на комплексное развитие территории в Северодвинске. За год в квартале 102 компания полностью расселила пять деревянных двухэтажных домов площадью 1618 кв. м. и приступила к строительству нового жилого комплекса. В квартале 007 необходимо расселить 6 домов площадью 3630 кв. м. Уже завершен первый этап расселения – застройщик расселил три деревянных дома – 32 квартиры. В квартале 005 застройщик расселяет три дома площадью 2318 кв. м, уже завершено расселение первого из них на ул. Торцева, 33. Как и во всех проектах КРТ, которые реализует Группа Аквилон процесс проходит строго в рамках действующего законодательства и без социального напряжения.

Отметим, что в рамках действовавшей с 2011 года в Архангельске городской программы развития застроенных территорий Группа Аквилон за свой счет расселила 14 деревянных аварийных домов, все обязательства по этой программе выполнены, все жители получили новые квартиры, либо достойную денежную компенсацию. Кроме того, на ул. Поморская — пр. Обводный канал по договору на развития застроенной территории компания строит новый детский сад. По дополнительному соглашению с администрацией Архангельска в рамках программы РЗТ Группа Аквилон благоустроила мемориальный сквер на месте, где располагался Михаило-Архангельский монастырь, ещё один общедоступный сквер будет сделан рядом, на ул. Урицкого.



