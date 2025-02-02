Группа Аквилон расселяет в Архангельске ветхие дома

В рамках договора КРТ в столице Поморья завершено расселения 8 домов в районе ул. Комсомольская – ул. Самойло – ул. Карельская. Договор с муниципалитетом был заключен в ноябре 2023 года, сам процесс расселения занял меньше года.

Всего было расселено 8 деревянных домов – 4420 кв. м жилой площади. В соответствии с законодательством муниципалитету были переданы квартиры, которые предоставлены нанимателям, а собственники получили достойную денежную компенсацию и приобрели новое жильё. Сейчас ведется демонтаж расселенных домов. Также для комплексного развития здесь был выкуплен у собственников частный дом с земельным участком. Всего по градостроительным нормативам в этом районе планируется разместить порядка 40 тыс. кв. м нового жилья.

В Поморье по 6 проектам комплексного развития территорий Группа Аквилон за свой счет расселяет 42 дома, из них 23 дома площадью 10,5 тыс. кв. м уже расселено, и большинство - разобрано. На этих участках компания также расселяет дома для размещения школы, двух детсадов и общедоступного сквера.

Напомним, что Группа Аквилон в 2022 году первой в регионе выиграла аукцион на комплексное развитие территории в Северодвинске. За год в квартале 102 компания полностью расселила пять деревянных двухэтажных домов площадью 1618 кв. м. и приступила к строительству нового жилого комплекса. В квартале 007 необходимо расселить 6 домов площадью 3630 кв. м. Уже завершен первый этап расселения – застройщик расселил три деревянных дома – 32 квартиры. В квартале 005 застройщик расселяет три дома площадью 2318 кв. м, уже завершено расселение первого из них на ул. Торцева, 33. Как и во всех проектах КРТ, которые реализует Группа Аквилон процесс проходит строго в рамках действующего законодательства и без социального напряжения.

В Архангельске помимо восьми домов расселенных на ул. Комсомольская – ул. Самойло – ул. Карельская, Группа Аквилон реализует еще два проекта КРТ. На ул. Логинова – ул. Попова – пр. Обводный канал компания расселяет 16 деревянных домов площадью 7859 кв. м. Первый этап – 5 ветхих домов площадью 2052 кв. м уже завершен, начинается работа по расселению домов второго этапа. В рамках этой КРТ также будут расселены дома на участке, зарезевированном для нового детского сада. Кроме того, Группа Аквилон приступила к расселению двух домов на ул. Вологодская площадью 1082 кв. м. Первые жильцы коммунальных квартир уже получили денежные компенсации. Еще два дома площадью 1321 кв. м в рамках этой КРТ будут расселены на ул. Тыко Вылки – на этом участке предусмотрено размещение новой школы.

Отметим, что в рамках действовавшей с 2011 года в Архангельске городской программы развития застроенных территорий Группа Аквилон за свой счет расселила 14 деревянных аварийных домов, все обязательства по этой программе выполнены, все жители получили новые квартиры, либо достойную денежную компенсацию. Кроме того, на ул. Поморская — пр. Обводный канал по договору на развития застроенной территории компания строит новый детский сад. По дополнительному соглашению с администрацией Архангельска в рамках программы РЗТ Группа Аквилон благоустроила мемориальный сквер на месте, где располагался Михаило-Архангельский монастырь, ещё один общедоступный сквер будет сделан рядом, на Урицкого.

Сейчас в столице Поморья и Северодвинске компанией строится 16 жилых комплексов - порядка 435 тыс. кв. м жилья. В 2024 году в Архангельске и городе корабелов введено в строй 140 тыс. кв. м. Реализовано более 2000 квартир. Группа Аквилон начала строительство и открыла продажи квартир в 12 объектах – новых жилых комплексах и новых очередях уже возводимых ЖК общей площадью 140 тыс. кв. – всего 3025 квартир.

В настоящее время застройщиком ведется проектирование еще 10 жилых комплексов общей площадью порядка 450 тыс. кв. м. Данные проекты уже обеспечены земельными участками. Только в прошлом году компания приобрела 8 участков общей площадью 11,3 га для размещения 225 тыс. кв. м. Основной объем земли приобретен у частных собственников.



