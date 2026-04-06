В Вельске успешно идет реконструкция очистных сооружений

Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и Народной программы «Единой России». Сейчас в городе завершается важный этап модернизации коммунальной инфраструктуры — полностью проложен магистральный водопровод.

Подрядчик уже заменил 2,4 км водопроводных сетей. Параллельно продолжается укладка труб напорной канализации: методом горизонтально направленного бурения проложено почти 600 метров из запланированных 1,5 км.

Завершить работы планируется до конца года. Обновление сетей повысит надёжность коммунальной инфраструктуры и качество водоснабжения для жителей Вельска.



