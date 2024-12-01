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РВК-Архангельск подключил к сетям водоснабжения новую школу в Майской горке

Для школы на улице Ленина построена новая коммунальная инфраструктура – чуть более километра сетей, колодцы  и новая канализационно-насосная станция. Все работы выполняют специалисты РВК-Архангельск. 

«По договору с администрацией областного центра мы подключили школу в Майской горке к городской инфраструктуре водоснабжения и водоотведения. В общей сложности было проложено 750  метров водопроводных труб и 283 метра сетей канализации, установлена необходимая запорная арматура. Трубы выполнены из современных прочных материалов со сроком эксплуатации более 50 лет. Работы велись и открытым способом, и методом горизонтально-направленного бурения. Все трубы уложены на специальное основание – лафет, под автомобильной дорогой – в футляр. Школа уже обеспечена системой водоснабжения, подключаем канализацию», - рассказал директор по капитальному строительству РВК-Архангельск Александр Бараев.

Строительная готовность самого объекта оценивается в 90%, ведутся отделочные работы и благоустройство территории. Школа построена в рамках президентского национального проекта «Образование», она рассчитана на 860 учеников и станет не только новым образовательным пространством, но и архитектурным украшением района.

12 декабрь 11:17 | : Экономика

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