"РВК-Архангельск" меняет сети водоснабжения и канализации на площади Профсоюзов

Плановое обновление трубопроводов связано с благоустройством центральной площади областного центра.



На первом этапе специалисты предприятия выполнили реконструкцию напорной сети канализации от магазина «Атриум» вдоль набережной Северной Двины до пересечения с улицей Выучейского. Здесь проложены две новые ветки трубопровода диаметром 250 мм.

«Уложены две трубы из современного высокопрочного материала по 360 метров, а также футляры для защиты конструкций от коррозии и механических повреждений. Кроме этого, мы обновим приёмные камеры и построим новые колодцы. Все работы выполняются методом горизонтально-направленного бурения – быстро и эффективно», – рассказал начальник цеха строительства сетей «РВК-Архангельск» Илья Попов.



После этого специалисты водоканала приступают к обновлению системы централизованного водоснабжения в районе площади Профсоюзов. Здесь будет проложен новый участок трубопровода д-400 мм длиной порядка 600 метров от ул. Иоанна Кронштадтского до ул. Розы Люксембург. С этой целью на несколько дней будет закрыто для транспортных средств движение на данном участке.



Финальной точкой станет строительство дополнительной ветки магистрали и обустройство нового фонтана. В общей сложности будет проложено около двух километров новых труб.

- Сегодня основные силы предприятия направлены на реконструкцию и строительство новых коммуникаций на центральной площади Архангельска. Таких масштабных и сложных работ по замене всей сети инженерной инфраструктуры в городе не было давно. Но, несмотря на все трудности, объект будет сдан в срок и полностью готов к дальнейшему благоустройству, – подчеркнул генеральный директор «РВК-Архангельск» Андрей Поташев.



