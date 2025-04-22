В Холмогорском округе обновляется коммунальная инфраструктура

В Холмогорском округе продолжается масштабная работа по модернизации коммунальной инфраструктуры, реализуемая в рамках Народной программы «Единой России». В ближайшее время начнется дооснащение технологическим оборудованием водоочистных сооружений в поселке Малая Товра. По национальному проекту «Инфраструктура для жизни» будет обновлено оборудование доочистки воды и 1,6 км водопроводных сетей, завершение работ запланировано на осень текущего года.



В рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» в Холмогорском округе реализуются еще два масштабных проекта. Капитальный ремонт напорного коллектора в окружном центре уже завершен, подрядная организация готовит документацию для сдачи выполненных работ. В ближайшее время начнется ремонт почти 3 км кольцевого водопровода, проходящего по улице Ломоносова и набережной имени Горончаровского в Холмогорах.



"Еще одно направление — газификация и перевод устаревших объектов теплоснабжения на природное топливо: к осени следующего года заменим старую котельную в Холмогорах на блочно-модульную, работающую на газе. Также продолжается строительство межпоселкового газопровода протяженностью 61 км. Он пройдет по территориям сразу двух округов — Приморского и Холмогорского. Этот объект в эксплуатацию введем в 2026 году", - сообщил в своих социальных сетях губернатор Архангельской области, секретарь Архангельского реготделения «Единой России» Александр Цыбульский.

Реализация данных проектов позволит значительно улучшить качество жизни населения и обеспечить надежную работу коммунальной инфраструктуры в Холмогорском округе.