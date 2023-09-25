"РВК-Архангельск" работает в самом центре города и приносит извинения за неудобства

На пересечении площади Профсоюзов и улицы Выучейского развернута строительная площадка.

Здесь Цех строительства сетей РВК-Архангельск меняет два участка сети самотечной канализации - теперь стоки пойдут в новой пластиковой трубе 630-го диаметра. Труба будет защищена гильзой из современных материалов диаметром 1000 мм. Как сказал мастер цеха Виктор Дорофеев, с новыми трубами можно будет забыть об аварийности на этом месте на десятилетия вперед!



Также цехом строительства сетей выполнено устройство футляра под Троицким проспектом, протянуто 2 нитки напорной канализации от ул.Серафимовича до Михаило-Архангельского Собора. Сейчас ведется укладка футляров по ул.Выучейского.



"Мы планируем завершить весь объем работ в течение месяца. Понимаем, что людям это может не нравиться - пока мы работаем, проезд по улице Выучейского закрыт. Но это - необходимая мера, чтобы в дальнейшем здесь не производить никаких раскопок. Думаю, оно того стоит!" - говорит Виктор Дорофеев.

Параллельно с этими работами по Троицкому проспекту методом горизонтально-направленного бурения проложено 200 метров новой трубы водоснабжения диаметром 400 мм, сделано основание под камеру на ул.Иоанна Кронштадтского, устройство 2 колодцев. Сегодня идет монтаж узла в камере на пр.Троицкий.