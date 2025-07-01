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В Карпогорах идет модернизация коммунальной инфраструктуры

В административном центре Пинежского округа развернулся масштабный ремонт теплосетей, призванный значительно повысить надежность и качество теплоснабжения почти для 1,5 тысяч человек. Эти работы – важная часть реализации президентского нац. проекта «Инфраструктура для жизни», а также выполнения задач Народной программы партии «Единая Россия».

 Всего предстоит обновить 26 участков теплосети, что в сумме составит около трех километров новых коммуникаций – это улицы Федора Абрамова, Теплова, Победы, Пионерская, Кудрина, Комарова и другие. Стоимость работ составляет почти 37 млн рублей, которые выделены из бюджетов разных уровней. 

«После обновления коммуникаций качество теплоснабжения улучшится почти для 1,5 тысячи человек. Это важный шаг для повышения комфорта и надежности инфраструктуры в Карпогорах», - сообщил губернатор Архангельской области, секретарь реготделения Александр Цыбульский.

 Основной объем работ планируется выполнить летом, а завершить капитальный ремонт теплосетей планируется до конца текущего года.

15 июль 12:53 | : Политика / Экономика

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