В Приморском округе продолжается реконструкция моста через реку Вождоромка

Работы ведутся на 61-м километре трассы Архангельск – Белогорский – Пинега – Кимжа – Мезень в рамках проекта «Региональная и местная дорожная сеть» и Народной программы «Единой России». На реконструкцию объекта из областного бюджета направлено более 780 млн рублей.

Сейчас подрядчик готовится к одному из ключевых этапов — монтажу пролётов будущего моста. Для этого специалисты устанавливают консольно-шлюзовой кран: такая техника необходима из-за сложности работ, ведь длина каждой балки достигает 33 метра, а вес — от 40 до 50 тонн.

«На сегодняшний день подрядчик практически завершил возведение опор, параллельно специалисты продолжают дорожные работы — на объекте впервые будут заасфальтированы подходы к мосту», — отметил губернатор, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Цыбульский.

Обновлённый мост повысит безопасность движения и улучшит транспортную доступность для жителей Приморского округа и северных территорий региона.



