Капитальный ремонт моста через реку Ергу идет по графику

В Верхнетоемском округе продолжается капитальный ремонт моста через реку Ергу, расположенного на 26-м километре автодороги Верхняя Тойма – Тимошино. Работы проводятся в рамках президентского национального проекта "Инфраструктура для жизни", направленного на модернизацию дорожной инфраструктуры в регионах. Об этом сообщил секретарь регионального отделения партии "Единая Россия", губернатор Александр Цыбульский.



На сегодняшний день готовность объекта превышает 50%. Подрядчик завершил бетонирование опор и готовится к установке пролетных строений. После этого будет выполнено устройство мостового полотна.



"Соблюдение сроков капитального ремонта моста через реку Ергу находится на особом контроле," - подчеркнул Александр Цыбульский. Сооружение обеспечивает транспортную доступность куста деревень Верхнетоемского округа с окружным центром и является частью туристического маршрута.



Завершение капитального ремонта планируется к концу ноября. Обновленный мост обеспечит безопасное и комфортное передвижение жителей и туристов, а также улучшит транспортную доступность населенных пунктов Верхнетоемского округа.



Реализация этого проекта демонстрирует приоритеты народной программы партии "Единая Россия", направленные на создание современной и надежной инфраструктуры, повышение качества жизни и развитие экономики сельских территорий.