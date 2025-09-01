В Приморском округе близится к завершению капремонт моста через Ижму

В Приморском округе Архангельской области активно продолжается капитальный ремонт моста через реку Ижму. Этот ключевой инфраструктурный проект реализуется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и является важной частью Народной программы партии «Единая Россия».



Расположенный на нулевом километре автодороги Ижма – Лапоминка – Патракеевка, мост имеет стратегическое значение для обеспечения транспортного сообщения в регионе. Подрядчик уже успешно завершил устройство рабочего и предохранительного покрытия мостового полотна, что обеспечивает его повышенную прочность и долговечность.



В настоящее время дорожники сосредоточены на укреплении конусов с использованием габионно-сетчатых изделий, монтаже водоприемных колодцев для эффективного водоотведения, а также выравнивании земляного полотна для комфортного и безопасного движения.



Готовность объекта составляет 85%. Все работы планируется завершить в конце ноября. Модернизация моста значительно улучшит транспортную доступность и безопасность в Приморском округе, способствуя дальнейшему развитию инфраструктуры региона.







