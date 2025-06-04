Вверх
Капитальный ремонт моста через реку Вель проходит под патронатом "Единой России"

В Вельском районе Архангельской области в рамках президентского национального проекта "Инфраструктура для жизни" начался капитальный ремонт моста через реку Вель, расположенного на 1-м километре автодороги Вельск – Филяевская. Этот проект является важной частью реализации народной программы "Единой России", направленной на модернизацию и развитие дорожной инфраструктуры в регионах. 

"Специалисты занимаются возведением временного объезда – большая часть свай уже установлена, сейчас идет формирование пролетного строения. Движение транспорта по временному мосту будет запущено ориентировочно к середине сентября", - отметил секретарь Архангельского регионального отделения партии "Единая Россия", губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

После ввода временной переправы дорожники приступят к демонтажу основного моста. Будут установлены новые железобетонные опоры, выполнены подходы и смонтировано новое пролетное строение. Завершение капитального ремонта запланировано на ноябрь 2026 года. 

После окончания работ обновленное сооружение будет соответствовать всем современным требованиям, включая повышенную грузоподъемность. Ремонт моста позволит обеспечить безопасное и комфортное передвижение жителей и гостей района, а также улучшит транспортную доступность населенных пунктов. 

Реализация этого проекта наглядно демонстрирует приоритеты народной программы "Единой России", направленные на создание современной и надежной инфраструктуры, повышение качества жизни и развитие экономики регионов.

11 август 11:34 | : Политика / Экономика

